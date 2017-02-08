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الفاو: 120 ألف نيجيري مهددون بخطر الجوع


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 8 فبراير 2017 - 12:57



الفاو: 120 ألف نيجيري مهددون بخطر الجوع
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن أكثر من 120 ألف نيجيري سوف يعانون على الأرجح من ظروف كارثية جراء شبح المجاعة الذي يهددهم خلال العام الجاري نتيجة استمرار أنشطة مسلحي حركة "بوكو حرام" .
 
وتوقع تقرير للفاو نشرته وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء أن تشهد الأوضاع الإنسانية فى المناطق الكائنة بشمال شرق نيجيريا مزيدا من التدهور خلال الفترة بين شهرى يونيو وأغسطس المقبلين.
 
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات تفيد بأن الأوضاع المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية ستزداد سوءا خصوصا فى ولاية بورنو، حيث تتمركز جماعة "بوكو حرام" المسلحة.
 
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الأطفال يموتون بالفعل فى تلك المنطقة، بينما تعد حياة أكثر من 500 ألف شخص فى خطر إذا لم يحصلوا على مساعدة عاجلة.


الكلمات المفتاحية : المجاعة, بوكوحورام, نيجيريا


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