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الفرار من الموت في جمهورية الكونغو الديمقراطية


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 25 يونيو 2017 - 01:07



الفرار من الموت في جمهورية الكونغو الديمقراطية
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قال بيان مشترك للأمم المتحدة والحكومة إن أكثر من 80 ألفا فروا من منازلهم في إقليم بول الواقع على أطراف عاصمة جمهورية الكونجو منذ أن بدأت الحكومة عملية عسكرية هناك العام الماضي.
 
وتقول الحكومة إن العملية التي تشمل غارات جوية تستهدف الحيلولة دون تجدد التمرد الذي يقوده باستو نتومي خصم الرئيس دينيس ساسو نجيسو منذ الحرب الأهلية في البلاد.
 
وذكر التقرير الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن الأمم المتحدة تسعى لجمع نحو 20 مليون دولار بصورة عاجلة لتوفير المساعدات الإنسانية في منطقة بول بعدما كشفت زيارة حديثة للإقليم عن انتشار حالات سوء التغذية.
 
وأضاف التقرير أن عمال المساعدات ما زالوا يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى كثير من النازحين.
 
وقال "في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها... تزداد المخاوف من تعقيد الوضع لأن عدد (النازحين) يتزايد كما أن الأحوال المعيشية تتدهور يوما بعد الآخر".
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, الكونغو, الموت, لجوء
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