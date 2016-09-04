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الفرقاء الليبيون يبحثون بتونس تنفيذ "اتفاق اصخيرات"


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 4 سبتمبر 2016 - 18:21



الفرقاء الليبيون يبحثون بتونس تنفيذ "اتفاق اصخيرات"
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا  إن أعضاء الحوار السياسي الليبي  سيعقدون اجتماعا تشاوريا يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 05 و06 سبتمبر 2016 لمناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي" الموقع في الصخيرات بالمغرب.
 
وأوضحت البعثة  في بيان وزعته اليوم الأحد ان الاجتماع سيعقد في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس من دون اضافة تفاصيل اخرى.
 
وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي قد عقدوا اجتماعا تشاوريا أولا في تونس يومي 17 و18 يوليو الماضي شارك فيه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني.
 
وبحث الاجتماع سبل تشكيل جيش موحد في ليببا والتحديات التي تواجه الحكومة في المجال الخدمي والمالي وكذلك استئناف تصدير النفط ومعالجة مشكل الكهرباء، وفق ما أعلنت وقتئذ الامم المتحدة والسراج.
 


الكلمات المفتاحية : تونس, حوار, ليبيا


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