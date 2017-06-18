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الفرنسيون يصوتون في جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 18 يونيو 2017 - 11:20



الفرنسيون يصوتون في جولة الإعادة من الانتخابات التشريعية
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بدأت اليوم الأحد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وفتحت مراكز الاقتراع التي تناهز 67 ألفا أبوابها في انتخابات من المتوقع أن تمنح حركة الرئيس "إيمانويل ماكرون" أكثرية ساحقة من النواب.


وتتوقع استطلاعات الرأي أن تصل نسبة الإقبال على التصويت لمستويات منخفضة قياسية، في مؤشر على الإرهاق الذي أصاب الناخبين بعد سبعة أشهر من الحملات الساخنة والتصويت.


ويتوقع فوز حزب الجمهورية إلى الأمام الذي يتزعمه ماكرون وينتمي إلى تيار الوسط بنحو 75 إلى 80 في المئة من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 577.


و تواجه ماكرون بعد هذه الانتخابات العديد من التحديات، منها الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد ـ في غالبيته ـ بالسياسة متحدين خلفه، بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام، واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.


وتغلق مراكز الاقتراع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي  في المدن الصغيرة والمتوسطة، بينما يستمر التصويت حتى الثامنة مساء في باريس وكبرى المدن الأخرى.



الكلمات المفتاحية : برلمان, تصويت, فرنسا
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