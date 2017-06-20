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Sahara Media Agency : فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر https://t.co/wUG8GtvWBk
الثلاثاء 20 يونيو - 12:45
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تحديد يوم عيد الفطر فلكيا https://t.co/vgjvs5kUW5تحديد-يوم-عيد-الفطر-فلكيا_a35237.html https://t.co/m3LvB1zw2R
الثلاثاء 20 يونيو - 12:44
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الفلكيون يحددون يوم عيد الفطر


وكالات
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 10:37



الفلكيون يحددون يوم عيد الفطر
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أعلن عضو اتحاد الفضاء العربي خالد الزعاق اليوم  الثلاثاء، أن رمضان سينتهي بنهاية يوم السبت وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه، وسيكون يوم الأحد أول أيام عيد الفطر.
 
وأوضح الزعاق فى تصريح صحفي  أن ولادة الشهر فلكياً تبدأ عندما يختفي نور القمر باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري، عندما يتدنى البدر الزاوي بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل، حتى يحدث الاقتران فيكون ما يعرف بالمحاق في أقصى حالاته وهنا يولد القمر الجديد.
 
وأشار إلى أنه منذ لحظة دخول شهر رمضان الحالي، والقمر يسير خلف الشمس متجها لجهة الشرق بشكل يومي.
 
وأوضح أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهرياً، وسيلاحق القمر  الشمس طوال شهر رمضان وسيدركها فجر يوم السبت التاسع والعشرين في تمام الساعة 5:31، حيث يصبح القمر والشمس في هذه الدقيقة على خط طول سماوي واحد ومقترنان ببعض وهنا يولد هلال شهر شوال فلكيا ويبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس والخروج من حيز شعاع الشمس.
 
وبيّن الزعاق أنه في مساء السبت يمكث الهلال واحد وعشرين دقيقة على الشرقية والوسطى وثلاث وعشرين دقيقة على الغربية وكلما اتجهنا ناحية الجنوب الغربي يزداد الهلال مكثاً وعمراً.
 
وقال إن هلال العيد يقع جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 0.57 بالمائة وشكل الهلال منحرف وقرناه بيم السماوي والجنوبي ويبعد عن الأرض 359314.9 كم.
 
 


الكلمات المفتاحية : السعودية, الهلال, رمضان, عيد الفطر
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