الفن يقتل السياسة في ليالي حملة تعديل الدستور

السياسة في حضرة الفن



تتفاضل مناطق نواكشوط في خيمها وفنانيها، فالإقبال على الخيام المنصوبة في مقاطعة تفرغ زينة وحفلاتها، يتصدر بقية المقاطعات كما وكيفاً، كل الليالي خلال الحملات الدعائية مليئة بالطرب والفن، ودون ذلك بكثير في الخطاب السياسي، وإن حضر أماسيها رؤساء الأحزاب، ومنسقو الحملات.



تبقى الخطب رتيبة، بل أحيانا تُنيم الجمهور، فإذا أوصلت إليهم الكلمات في نوتة موسيقية، وأداء جيد، دب فيهم النشاط، وبدا منهم الحماس الذي أخنسته كلمات السياسيين يقول أحد الفنان وهو يهم بالانتقال إلى وصلة أخرى.



وعنّ لي تذكيره بليال مضت، قبل أن يعيدني صفير آخر "زاء" من عزيز إلى غضون وجهه الذي تبدل، وحده العرق المنهمر والحماس ما بقيا من هيكله.



فنانة أخرى، تقول إنها تعودت إحياء هذه الحفلات في كل المواسم السياسية، وتجني أرباحا تعادل دخلها السنوي؛ غير أنها نأت بنفسها عن التخندق السياسي، وتقول إنها تدعم الموريتانيين بصوتها، أيا كانت خياراتهم السياسية.



سوق الطلب على القصائد الداعمة للتعديلات الدستورية يشهد هو الآخر رواجا في ليالي الحملات، بعض الشعراء يؤجر قصائده لمن يدفع أكثر، كل ليلة يستظهر أبياتا ركبها فيزيائيا، ولا روح فيها، وفقا لأحد النقاد تبرع بدرس ألقاه في جمع من المتفرجين، ويضيف: إن هي إلا أبيات حفظها، ويبدو متبرما وقت إلقائها من الملل.

