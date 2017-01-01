الفن يقتل السياسة في ليالي حملة تعديل الدستور

حين تميل شمس نواكشوط إلى الغروب في أيام الصيف القائظة، تضيء مصابيح خيام ضربت على نواصي شوارع العاصمة، يأذن سقوط الظلام ببداية حفلات أبطالها فنانون وفنانات ينشدون دعما للتعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة، فهذه الخيام شيدها سياسيون ولكنها تحيا بالفن.
تحتل الخيام دائما المشهد الدعائي في الحملات الانتخابية، الجديد هو طغيان ذوات الطرز المغربي، وبخاصة في أرقى أحياء العاصمة، لافت أيضا التباهي في إظهار الولاء عبر اللافتات، تبدو الخيام من الداخل صالونات أعدت بعناية تضمن جذب أعين المارة، الأعين فقط، الحراس وياللغرابة، بالمرصاد لمن أراد الجلوس.
الصور المكبرة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ممهورة بإشارة "صح"، وجمل مستنسخة من نشرات أخبار وسائل الإعلام العمومية، وخطابات الرئيس في جولته الأخيرة.
الخيام تبقى خاوية إلا من أهلها، والمشهد يعج بنعم، وهي واحدة من ثلاثة خيارات دعت الحكومة الموريتانيين للتصويت عليها يوم السبت المقبل.
السياسة في حضرة الفن
تتفاضل مناطق نواكشوط في خيمها وفنانيها، فالإقبال على الخيام المنصوبة في مقاطعة تفرغ زينة وحفلاتها، يتصدر بقية المقاطعات كما وكيفاً، كل الليالي خلال الحملات الدعائية مليئة بالطرب والفن، ودون ذلك بكثير في الخطاب السياسي، وإن حضر أماسيها رؤساء الأحزاب، ومنسقو الحملات.
تبقى الخطب رتيبة، بل أحيانا تُنيم الجمهور، فإذا أوصلت إليهم الكلمات في نوتة موسيقية، وأداء جيد، دب فيهم النشاط، وبدا منهم الحماس الذي أخنسته كلمات السياسيين يقول أحد الفنان وهو يهم بالانتقال إلى وصلة أخرى.
وعنّ لي تذكيره بليال مضت، قبل أن يعيدني صفير آخر "زاء" من عزيز إلى غضون وجهه الذي تبدل، وحده العرق المنهمر والحماس ما بقيا من هيكله.
فنانة أخرى، تقول إنها تعودت إحياء هذه الحفلات في كل المواسم السياسية، وتجني أرباحا تعادل دخلها السنوي؛ غير أنها نأت بنفسها عن التخندق السياسي، وتقول إنها تدعم الموريتانيين بصوتها، أيا كانت خياراتهم السياسية.
سوق الطلب على القصائد الداعمة للتعديلات الدستورية يشهد هو الآخر رواجا في ليالي الحملات، بعض الشعراء يؤجر قصائده لمن يدفع أكثر، كل ليلة يستظهر أبياتا ركبها فيزيائيا، ولا روح فيها، وفقا لأحد النقاد تبرع بدرس ألقاه في جمع من المتفرجين، ويضيف: إن هي إلا أبيات حفظها، ويبدو متبرما وقت إلقائها من الملل.
تتفاضل مناطق نواكشوط في خيمها وفنانيها، فالإقبال على الخيام المنصوبة في مقاطعة تفرغ زينة وحفلاتها، يتصدر بقية المقاطعات كما وكيفاً، كل الليالي خلال الحملات الدعائية مليئة بالطرب والفن، ودون ذلك بكثير في الخطاب السياسي، وإن حضر أماسيها رؤساء الأحزاب، ومنسقو الحملات.
تبقى الخطب رتيبة، بل أحيانا تُنيم الجمهور، فإذا أوصلت إليهم الكلمات في نوتة موسيقية، وأداء جيد، دب فيهم النشاط، وبدا منهم الحماس الذي أخنسته كلمات السياسيين يقول أحد الفنان وهو يهم بالانتقال إلى وصلة أخرى.
وعنّ لي تذكيره بليال مضت، قبل أن يعيدني صفير آخر "زاء" من عزيز إلى غضون وجهه الذي تبدل، وحده العرق المنهمر والحماس ما بقيا من هيكله.
فنانة أخرى، تقول إنها تعودت إحياء هذه الحفلات في كل المواسم السياسية، وتجني أرباحا تعادل دخلها السنوي؛ غير أنها نأت بنفسها عن التخندق السياسي، وتقول إنها تدعم الموريتانيين بصوتها، أيا كانت خياراتهم السياسية.
سوق الطلب على القصائد الداعمة للتعديلات الدستورية يشهد هو الآخر رواجا في ليالي الحملات، بعض الشعراء يؤجر قصائده لمن يدفع أكثر، كل ليلة يستظهر أبياتا ركبها فيزيائيا، ولا روح فيها، وفقا لأحد النقاد تبرع بدرس ألقاه في جمع من المتفرجين، ويضيف: إن هي إلا أبيات حفظها، ويبدو متبرما وقت إلقائها من الملل.
الفن يجمع ما فرقته السياسية
تستمر هذه الحفلات إلى ما بعد منتصف الليل، وهي أقرب إلى مهرجانات فنية بروح سياسية، تستقطب عشرات المتفرجين، وإن كانت السياسية آخر هموم بعضهم، قد تجد أيضا مناهضا للاستفتاء على التعديلات الدستورية يتمايل من الطرب، وهو الذي طالما ألهبت عصي الشرطة جنبيه في مظاهرات رفض التعديلات.
مشهد التدافع على الخيام المترامية على شوارع العاصمة يظهر قدرة الفن على جمع ماعز على الساسة جمعه، هنا المعارض والمؤيد، واللامبالي أصلا بالدستور وتعديله، فقد فرضت الخيام والفنانون أنفسهم جزءا من المشهد السياسي في موريتانيا.
ليس غريبا على هذه الأرض التعايش بين الفن والسياسة، منذ أيام الإمارات، كان الفن دائما داعما للأمير وراوية لتاريخه وأمجاده، أما في ليالي حملات نواكشوط فقد انقلب التعايش صراعا في الغالب ينتهي بقتل الفن للسياسة.
في كلمات الأغاني يحضر تاريخ أولاد أمبارك وصولاتهم، ويُمَجد مسعرو الحروب بين القبائل، وتغيب المقاومة والعلم والنشيد وغيرها من النقاط المقترح تعديلها، وحده مجلس الشيوخ يحضر في هيئة بعض المتسمرين من ساسة حزب المأمورية الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وإلى نهاية رغبة الحاكم في السلطة؛ ويحضر عزيز أيضاً.
تستمر هذه الحفلات إلى ما بعد منتصف الليل، وهي أقرب إلى مهرجانات فنية بروح سياسية، تستقطب عشرات المتفرجين، وإن كانت السياسية آخر هموم بعضهم، قد تجد أيضا مناهضا للاستفتاء على التعديلات الدستورية يتمايل من الطرب، وهو الذي طالما ألهبت عصي الشرطة جنبيه في مظاهرات رفض التعديلات.
مشهد التدافع على الخيام المترامية على شوارع العاصمة يظهر قدرة الفن على جمع ماعز على الساسة جمعه، هنا المعارض والمؤيد، واللامبالي أصلا بالدستور وتعديله، فقد فرضت الخيام والفنانون أنفسهم جزءا من المشهد السياسي في موريتانيا.
ليس غريبا على هذه الأرض التعايش بين الفن والسياسة، منذ أيام الإمارات، كان الفن دائما داعما للأمير وراوية لتاريخه وأمجاده، أما في ليالي حملات نواكشوط فقد انقلب التعايش صراعا في الغالب ينتهي بقتل الفن للسياسة.
في كلمات الأغاني يحضر تاريخ أولاد أمبارك وصولاتهم، ويُمَجد مسعرو الحروب بين القبائل، وتغيب المقاومة والعلم والنشيد وغيرها من النقاط المقترح تعديلها، وحده مجلس الشيوخ يحضر في هيئة بعض المتسمرين من ساسة حزب المأمورية الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، وإلى نهاية رغبة الحاكم في السلطة؛ ويحضر عزيز أيضاً.
أغان مضت تبعث
مضت أيام صدحت فيها موريتانيا بأغاني مثل: "معاوية من مثله سيد"، و"الخير جانا بمجيكم"، وعلى نفس النول تعزف الحملات الدعائية في زمن "عزيز ما معقول تمشي".
تعيد السبحة كرتها على نغمة غير ناشز في زمن تحولت فيه السياسة والشأن العام، إلى أناشيد على شكليات صالحة لكل زمان ومكان، يتغير فيها اسم المُمَجد فقط، وفقا لمعارض بدأ منسوب الطرب ينقص لديه، ويضيف لا أذن يمكنها أن تُسمع ما سمعت آذان معاوية.
يستعيد وجده شيئا من عافيته مع الوصلة الموالية، ويغيب ما بقي من جسده المنهك بالتدخين، وشموس نواكشوط بين الجموع؛ ويمضي الليل إلا قليلاً ومازالت مكبرات الصوت تصدح بأغان تهز سكون عتمات نواكشوط.
مضت أيام صدحت فيها موريتانيا بأغاني مثل: "معاوية من مثله سيد"، و"الخير جانا بمجيكم"، وعلى نفس النول تعزف الحملات الدعائية في زمن "عزيز ما معقول تمشي".
تعيد السبحة كرتها على نغمة غير ناشز في زمن تحولت فيه السياسة والشأن العام، إلى أناشيد على شكليات صالحة لكل زمان ومكان، يتغير فيها اسم المُمَجد فقط، وفقا لمعارض بدأ منسوب الطرب ينقص لديه، ويضيف لا أذن يمكنها أن تُسمع ما سمعت آذان معاوية.
يستعيد وجده شيئا من عافيته مع الوصلة الموالية، ويغيب ما بقي من جسده المنهك بالتدخين، وشموس نواكشوط بين الجموع؛ ويمضي الليل إلا قليلاً ومازالت مكبرات الصوت تصدح بأغان تهز سكون عتمات نواكشوط.