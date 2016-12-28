الفيضانات تقتل 50 شخصا بالكونغو الديمقراطية

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا على الأقل في مدينة بوما الساحلية في الكونغو الديمقراطية مصرعهم، فيما شرد عشرة آلاف آخرين حسب ما أعلنت السلطات .



وقالت وزيرة الصحة "تيريز لويز مامبو"، إن الأمطار الموسمية التي هطلت خلال اليومين الأخيرين تسببت في فيضان نهر "كالامو" وإغراق اثنين من أحياء المدينة الواقعة في جنوب غرب البلاد .



وأضافت أن "الأضرار جسيمة للغاية... فيما تواصل فرق الانقاذ البحث عن جثث أخرى الغرقي ."



ويتوقع خبراء طقس أن يؤدي التغير المناخي إلى تهاطل المزيد من الأمطار على وسط أفريقيا، على مدى القرن الحالي، ويتوقع أن تكون المناطق الوسطى والغربية من حوض الكونجو الأكثر تضررا .



وكان عشرات الأشخاص قد لقوا مصرعهم العام الماضي في العاصمة كينشاسا، بعدما شهدت هطول أمطار غزيرة غير معتادة في موسم الأمطار.