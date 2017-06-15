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"الفيفا" يصدر تعليمات صارمة لإيقاف العنصرية فى الملاعب


وكالات
الخميس 15 يونيو 2017 - 10:53



اللاعب الغاني مونتاري بعد انساحبه من مباراة فى ايطاليا بسبب العنصرية
اللاعب الغاني مونتاري بعد انساحبه من مباراة فى ايطاليا بسبب العنصرية
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الخميس  إنه سيكون بوسع الحكام إيقاف وإلغاء المباريات ، في حالة صدور ، أي تصرفات عنصرية ، من جانب الجمهور في بطولة كأس القارات،  التي تستضيفها روسيا في وقت لاحق الشهر الجاري.

ويأتي هذا التحرك في اطار إجراءات للفيفا تهدف إلى تعزيز اللعب النظيف خلال البطولة.
 
وقرر الفيفا إطلاق مبادرة لوضع مراقبين للتصرفات العنصرية بين الجماهير للكشف عن أي تصرفات من هذا القبيل والإبلاغ عنها.
 
وقال جياني انفانتينو رئيس الفيفا في بيان له إن هذه التغييرات الجذرية  ستظهرفى الحملة العالمية لمكافحة العنصرية والتمييز ، خلال بطولة كأس القارات 2017.
 
وأوضح رئيس الإتحاد الدولي أن هذه المبادرات تشكل أدوات إضافية للحكام ومسؤولي المباريات لمنع التصرفات العنصرية وضمان أجواء اللعب النظيف والاحترام في المباريات.
 
وسبق للفيفا استخدام مراقبين دربتهم منظمة كرة القدم ضد العنصرية في أوروبا في بعض مباريات تصفيات كأس العالم وبعض المباريات الودية الدولية
 
وستنطلق النسخة العاشرة من كأس القارات في 17 يونيو حزيران الجاري بمواجهة تجمع بين منتخبي روسيا صاحبة الأرض والجمهور ونيوزيلندا


الكلمات المفتاحية : روسيا, عنصرية, فيفا, كأس القارات
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