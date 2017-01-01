"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

السنغال : تعليق حملة الانتخابات التشريعية بعد حادث التدافع

السنغال: مقتل 8 أشخاص خلال تدافع فى مباراة كرة قدم

ولد لمات: نبلغ وكيل الجمهورية بجريمة تعديل الدستور

جميل منصور: نرفض النظام ولا مشكلة لدينا مع الجيش

ولد غده يحذر من "انقلاب عسكري" في موريتانيا

بالصور.. رافضو تعديل الدستور يتجمهرون في ابن عباس

منتدى المعارضة: الاستفتاء "عبث" بإرادة الشعب الموريتاني

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
Sahara Media Agency : وذكر موقع ذا لوكال السويسري على الانترنت أن السعودية واليمن وموريتانيا والامارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا... https://t.co/GOUPF3D5AO
الاحد 16 يوليوز - 10:53
Sahara Media Agency : السنغال: مقتل 8 أشخاص خلال تدافع فى مباراة كرة قدم https://t.co/fTjao5j8pw
الاحد 16 يوليوز - 09:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر


صحراء ميديا+وكالات
الاحد 16 يوليوز 2017 - 08:49



"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر
مواضيع ذات صلة
 
 
نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأحد أن يكون قد استقبل طلبات بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة ،مشيرا إلى أن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.

وذكر موقع ذا لوكال السويسري على الانترنت أن السعودية واليمن وموريتانيا والامارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة .
 
وقال متحدث باسم الفيفا "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب في هذا الغرض وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".
 
وأضاف "كما قلنا بالفعل. الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".
 
وستقام كأس العالم 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر تجنبا لتنظيمهافي أجواء شديدة الحرارة في موعدها المعتاد صيفا.


الكلمات المفتاحية : أزمة, الفيفا, رياضة, قطر, مونديال 2022
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة