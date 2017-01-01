"الفيفا" ينفي تسلم طلب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر



نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأحد أن يكون قد استقبل طلبات بسحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة ،مشيرا إلى أن رئيسه جياني إنفانتينو لم يستقبل أي وثيقة متعلقة بهذا الشأن.



وذكر موقع ذا لوكال السويسري على الانترنت أن السعودية واليمن وموريتانيا والامارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة .



وقال متحدث باسم الفيفا "رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب في هذا الغرض وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر".



وأضاف "كما قلنا بالفعل. الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022".



وستقام كأس العالم 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر تجنبا لتنظيمهافي أجواء شديدة الحرارة في موعدها المعتاد صيفا.