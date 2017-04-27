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القبض على عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو على محلات تجارية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 10:29



القبض على عصابة مسلحة نفذت عمليات سطو على محلات تجارية
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ألقت الشرطة الموريتانية ليل الأربعاء/ الخميس القبض على عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، وتحمل مسدسين نفذت بهما عمليات سطو في عدة مناطق بالعاصمة نواكشوط.
 
وقالت مصادر أمنية لـ"صحراء ميديا" إن العصابة تم القبض عليها بعد تحريات قامت بها الشرطة القضائية بمقاطعة تفرغ زينه.
 
وأشارت نفس المصادر إلى أن العصابة قامت بالسطو على محل لبيع الأجهزة المنزلية على شارع "الصكوك"، ومحلا لبيع الملابس وسط العاصمة نواكشوط.
 
وهددت العصابة زوال أمس الأربعاء بالسلاح العاملين في محل للأجهزة المنزلية بـ"صكوكو"، قبل أن تستولي على عدة تلفزيونات وبعض المعدات.
 
كما هاجمت نفس العصابة ليل الأربعاء/الخميس محلا لبيع الملابس في مقاطعة تفرغ زينه، على شارع شارل ديغول، وأخذت كمية كبيرة من الملابس الرجالية.
 
ونصبت فرقة من الشرطة القضائية بقيادة المفوض علي ولد الإمام كمينا للعصابة، بعد توالى البلاغات ضدها، ونجحت في القبض عليها، واسترجعت منها المسروقات.
 
وشهدت العاصمة الموريتانية قبل أكثر من أسبوعين حادثة سطو مسلح على بنك هي الأولى من نوعها، وتمكنت الشرطة من القبض على ثلاثة أشخاص بعد عدة أيام من التحقيقات.
 


الكلمات المفتاحية : الإجرام, السطو. السلح, الشرطة
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