أحداث متوقعة ليوم االخميس29 ابريل

فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية

القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط

التهاب السحايا يقتل 813 شخصا في نيجيريا

برنامج لدعم مشاريع "التغيير" بواسطة التكنولوجيا

اشادة أممية بجهود القضاء على مخلفات الاسترقاق في موريتانيا

جنوب افريقيا تثمن جهود موريتانيا ضد "لابرتهايد"

موريتانيا: وزراء أفارقة يناقشون تقنيات الاتصال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلاش سريع بأهم الأخبار المحلية والدولية https://t.co/vgjvs5kUW5فلاش-سريع-بأهم-الأخبار-المحلية-والدولي… https://t.co/5WNkgyYtne
الخميس 27 أبريل - 11:42
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط https://t.co/vgjvs5kUW5القبض-على-عصابة-مسلحة-هاجمت-محلات-ب… https://t.co/yae1PvOiiZ
الخميس 27 أبريل - 11:37
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 أبريل 2017 - 09:29



القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط
مواضيع ذات صلة

ألقت الشرطة الموريتانية ليل الأربعاء/ الخميس القبض على عصابة مسلحة تتكون من 3 أشخاص ،هاجمت محلا لبيع الأجهزة المنزلية على شارع "الصكوك" ، ومحلا لبيع  الملابس وسط العاصمة نواكشوط .
 
وقامت العصابة زوال أمس الأربعاء بالهجوم على محل للأجهزة المنزلية، وهددت ملاكه بالسلاح ، وأخذت عدة تلفزيونات معها ، كما هاجمت البارحة محلا لبيع الملابس فى تفرغ زينه ، وأخذت كمية كبيرة من الملابس الرجالية .
 
ونصبت فرقة من الشرطة القضائية بقيادة المفوض علي ولد الإمام  كمينا للعصابة، بعد توالى البلاغات ضدها ، ونجحت فى القبض عليها، واسترجعت منها المسروقات .
 
وشهدت العاصمة الموريتانية قبل أكثر من أسبوعين حادثة سطو مسلح على بنك هي الأولى من نوعها، وتمكنت الشرطة من القبض على 4 أشخاص بعد عدة أيام من التحقيقات.
 


الكلمات المفتاحية : الإجرام, السطو. السلح, الشرطة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة