القبض على عصابة مسلحة هاجمت محلات بنواكشوط



ألقت الشرطة الموريتانية ليل الأربعاء/ الخميس القبض على عصابة مسلحة تتكون من 3 أشخاص ،هاجمت محلا لبيع الأجهزة المنزلية على شارع "الصكوك" ، ومحلا لبيع الملابس وسط العاصمة نواكشوط .



وقامت العصابة زوال أمس الأربعاء بالهجوم على محل للأجهزة المنزلية، وهددت ملاكه بالسلاح ، وأخذت عدة تلفزيونات معها ، كما هاجمت البارحة محلا لبيع الملابس فى تفرغ زينه ، وأخذت كمية كبيرة من الملابس الرجالية .



ونصبت فرقة من الشرطة القضائية بقيادة المفوض علي ولد الإمام كمينا للعصابة، بعد توالى البلاغات ضدها ، ونجحت فى القبض عليها، واسترجعت منها المسروقات .



وشهدت العاصمة الموريتانية قبل أكثر من أسبوعين حادثة سطو مسلح على بنك هي الأولى من نوعها، وتمكنت الشرطة من القبض على 4 أشخاص بعد عدة أيام من التحقيقات.

