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القضاة يتهمون الحكومة بإهانتهم ويلجأون للرئيس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 18 يونيو 2017 - 22:16



القضاة يتهمون الحكومة بإهانتهم ويلجأون للرئيس
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طالب نادي القضاة الموريتانيين، مساء اليوم الأحد، الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإنصاف القضاة وإعادة الاعتبار للسلطة القضائية في البلاد، متهمين وزير العدل بأنه يعاملهم بشكل "غير لائق".
 
وقال القضاة في بيان صحفي إن معاملة وزير العدل "غير لائقة" و"بعيدة عن الإنصاف ودون الاكتراث بوجهة نظرهم أو حتى بردة فعلهم"، مؤكدا أن مكانة القضاء في أي بلد هي المؤشر على مدى تمسكه بدولة القانون.
 
وأضاف نادي القضاة في بيانهم شديد اللهجة أن وزير العدل اتخذ مجموعة من القرارات أهان فيها القضاة كان آخرها إصدار مذكرة عمل تتضمن إعفاء وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية لعدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق.
 
وأشار القضاة إلى أن وكلاء أمن الطرق "أصروا على اقتياد سيارة الدولة الخاصة بقطب مكافحة الإرهاب إلى المحشر رغم تعرفهم على هوية الوكيل في تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها واحتقار لما تمثله"، بحسب النادي.
 
وأشار البيان أن معاملة ولد داداه بلغت أوجها حين أصدر مساء الخميس تعميما إلى كافة القضاة يشعرهم بمنع تظليل زجاج السيارات والسير بدون لوحات "في الوقت الذي كان عليه أن ينبه من يسميهم رجال تطبيق القانون بالامتياز المقرر قانونا لصالح القضاة"، بحسب تعبير البيان.
 
واستنكر نادي القضاة ما سماه "إيمان وزير العدل ببعض القانون وتجاهله لبعضه الآخر"، مؤكدا أن مبدأ فصل السلطات يتنافى مع إخضاع السلطة القضائية ورجال القضاء لأدوات السلطة التنفيذية وأعوانها.
 


الكلمات المفتاحية : حكومة, قضاء, قضاة, وزير
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