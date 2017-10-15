"الكاف" يؤكد تأهل موريتانيا لـ"الشان" رغم طعن مالي



أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشكل رسمي تأهل المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين إلى بطولة "الشأن"، رغم الطعن التي تقدمت به دولة مالي.



وكان المنتخب الموريتاني قد حقق فوزاً ثميناً على نظيره المالي في مباراة عاصفة بالعاصمة المالية باماكو شهر أغسطس الماضي، تخللتها أعمال عنف.



ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعه أمس (السبت) بمدينة لاغوس النيجيرية، الشكوى التي تقدم بها الاتحاد المالي، ووصف تأهل المنتخب الموريتاني بأنه "شرعي".



وهذه هي المرة الثانية التي تتمكن فيها موريتانيا من التأهل إلى بطولة الشأن، إذ تأهل للنسخة الماضية على حساب منتخب السنغال.

