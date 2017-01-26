"الكاف" يرفض تغيير ملعب لقاء مصر والمغرب





رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف", بشكل رسمي, نقل إقامة مباراة مصر والمغرب في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2017 بالغابون, من ملعب "بورت جنتيل", لأي ملعب آخر.







و كانت الهيئة الافريقية قد قررت إرسال لجنة إلى ملعب "بورت جنتيل", لمعاينة أرضية الملعب بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة القارية, والذي اختتم أمس الأربعاء بمباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني ، والتي انتهت ب (1-0) لصالح "الفراعنة".







و اشتكت منتخبات المجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا "مصر وغانا ومالي وأوغندا", من أرضية ملعب "بورت جنتيل", التي أدت لإصابة أكثر من لاعب بسبب صلابتها.







و قال مصدررفيع في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحاته إن "الكاف" قرر بشكل نهائي إقامة لقاء مصر والمغرب بملعب "بورت جنتيل", وعدم نقلها إلى مدينة "فرانفسفيل" كما تردد من قبل, بالإضافة إلى استضافة نفس الملعب لمباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في المنافسة القارية.







جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل للدور ربع النهائي لموعد الغابون, كمتصدر للمجموعة الرابعة بعد فوزه أمس الاربعاء على غانا بهدف نظيف, ليبقى في مدينة "بورت جنتيل", ويواجه المنتخب المغربي وصيف المجموعة الثالثة, فيما انتقل المنتخب الغاني صاحب المركز الثاني إلى مدينة "أوييم" لمواجهة منتخب الكونغو متصدر المجموعة الثالثة.

