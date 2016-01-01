الكاف يشترط لتنظيم موريتانيا كأس أفريقيا تحت 17 عاما



أعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم يوم الثلاثاء الحصول على موافقة من الكنفدرالية الإفريقية (الكاف) لاستضافة موريتانيا نهائيات كاس أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 لكن بشروط.



وطلبت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم ضمانات محددة من الجامعة الموريتانية تتعلق بالجوانب الفنية والمادية للبطولة إضافة لإعادة تأهيل الملاعب المرشحة لاستضافة النهائيات.



وأضافت بأن الحكومة الموريتانية بدأت بالفعل في تنفيذ بعض شروط "الكاف" من خلال إنطلاق أشغال الصيانة والترميم في أكبر ملاعب العاصمة نواكشوط ومن المقرر أن تنتهي الأشغال قبل وقت كاف من الموعد المقرر لإنطلاق نهائيات البطولة.



وتعد هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها موريتانيا بطلب استضافة حدث رياضي بهذه المكانة اذ يعود تاريخ أكبر موعد رياضي نظمته موريتانيا لعام 1995 حين احتضن الملعب الأولمبي نهائيات كأس غرب إفريقيا المعروفة بكأس أميلكار كابرال بمشاركة منتخبات مالي والسنغال وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون والرأس الأخضر وغامبيا إضافة للمنتخب الموريتاني.



وكانت السلطات الرياضية الموريتانية قد اعربت عن أملها في قبول الملف الموريتاني نظرا "لمصداقيته" وكذلك لرغبة "الكاف" في إعطاء الأولوية في احتضان مسابقاته الكبيرة للدول التي لم يسبق لها تنظيم تلك الأحداث".

