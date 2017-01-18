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الكاميرون تقلب الطاولة وتعتلي صدارة المجموعة


انواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 18 يناير 2017 - 22:06



الكاميرون تقلب الطاولة وتعتلي صدارة المجموعة
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فاز منتخب الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين لهدف، محققا انتصاره الأول في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة بالغابون.

بدأ الشوط الأول بهجوم متبادل من كلا المنتخبين دون خطورة حقيقية، قبل أن تشهد الدقيقة 11 الفرصة الأولى للمنتخب الكاميروني عن طريق كلينتون موا نجي، الذي تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسددها بقوة، ولكنها اصطدمت في الدفاع.
 
وجاء عقاب غينيا بيساو سريعا على إهدار الكاميرون فرصة افتتاح التسجيل، بعدما سجل بيكيتي هدفا مباغتا في الدقيقة 13.
 
منتخب الكاميرون رد بسرعة بتكثيف هجماته مستغلا إنكماش فريق غينيا في الدفاع وكاد الكاميروني موانجي أ يدرك التعادل في الدقيقة 26 عقب متابعته تمريرة عرضية من الناحية اليمنى ليسدد الكرة مباشرة من داخل المنطقة.
 
وانتهى الشوط الأول بتقدم غينيا بيساو بهدف نظيف، وأجرى المنتخب الكاميروني تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الأول بنزول كارل إيكامبي بدلا من موانجي.
 
وبدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب الكاميرون، وأبعد مينديش ركلة ركنية من الناحية اليمنى بقبضة يده، قبل أن تصل الكرة إلى رأس أبوبكر في الدقيقة 49.
 
واضطر منتخب غينيا بيساو لإجراء تبديله الأول في الدقيقة 50 بنزول ادريسا كامارا بدلا من بيكيتي المصاب.
 
جاءت الدقيقة 61 لتشهد هدف التعادل للكاميرون عن طريق سيباستيان سياني، حيث تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق موكاندجو، ليسدد مباشرة من خارج المنطقة على يمين مينديش داخل الشباك.
 
أحكم منتخب الكاميرون قبضته على المباراة، وفرض هيمنته التامة على مجريات اللقاء في ظل تراجع أداء لاعبي غينيا بيساو.
 
وترجم منتخب الكاميرون سيطرته على اللقاء، عقب أحراز نجادجوي الهدف الثاني في الدقيقة 78، بعدما تابع تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى عن طريق فريدريك ميندي، ليسدد مباشرة تصويبة أرضية من خارج المنطقة على يسار مينديش وتعانق الكرة الشباك.
 
ومرت الدقائق الأخيرة بهجمات على استحياء من جانب غينيا بيساو لم تتكلل بالنجاح.
 
وبهذا الفوز تربع منتخب الكاميرون، على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق نقطتين، أمام منتخبي بوركينا فاسو والغابون، اللذين تقاسما المركز الثاني عقب تعادلهما 1-1 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.


الكلمات المفتاحية : الغابون, الكاميرون, أمم افريقيا, غينيا بيساو, مباراة


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