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الكاميرون: مقتل العشرات بعد انحراف قطار عن مساره


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 22 أكتوبر 2016 - 10:57



الكاميرون: مقتل العشرات بعد انحراف قطار عن مساره
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لقي 53 شخصا و أصيب 300  في الكاميرون  أمس الجمعة  ، بعد إنحراف قطار ركاب عن مساره وهو في طريقه بين أكبر مدينتين في البلد مما أدى إلى انقلابه.

 

وقال وزير النقل الكاميروني  إدجار آلين ميبي نجوو لإذاعة محلية إن الأرقام تمثل العدد الأولي لضحايا الحادث الذي وقع قرب محطة قطارات في بلدة اسيكا على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الغرب من ياوندي.

 

وكان القطار التابع لشركة "كميرريل" متجهاً من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية عندما وقع الحادث قرب محطة القطارات في بلدة اسيكا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً غرب ياوندي.

 

وقال مراسل لـ"رويترز" كان مسافراً في عربة قرب مقدمة القطار "حدث ضجيج عال فنظرت للوراء ورأيت العربات خلفنا تخرج عن القضبان وبدأت في التدحرج وكان هناك الكثير من الدخان".

 

وأضاف "أخبرني موظف في السكك الحديدية قبل مغادرة القطار ياوندي أن عربات إضافية كانت ألحقت بالقطار لاستيعاب العدد الزائد من الركاب". ولم يتضح ما إذا كان ذلك قد لعب دوراً في الحادث ، على حد تعبيره .



الكلمات المفتاحية : الكاميرون, حادث, قتلى


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