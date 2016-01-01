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الكاميرون: مقتل ستة عسكريين فى هجوم لبوكوحرام


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 18:47



الكاميرون: مقتل ستة عسكريين فى هجوم لبوكوحرام
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لقي ستة عسكريين من الكاميرون مصرعهم اليوم الثلاثاء، خلال هجوم شنه عناصر من جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المسلحة على موقع عسكري عند جزيرة "دارك" في بحيرة تشاد

وأكد مصدر عسكري كاميروني  أن العسكريين الستة لقوا مصرعهم عندما هاجم مسلحون من "بوكو حرام" موقعا للقوات الدولية المختلطة على جزيرة دارك الواقعة أقصى شمال البلاد.
  
وكانت السلطات أنشأت "لجان اليقظة" التي تتألف من مدنيين مسؤولين عن تنبيه السلطات عن أي تسلل للأعضاء محتملين في جماعة "بوكو حرام".
 
ويخوض الجيش الكاميروني حربا ضد  جماعة "بوكو حرام" في منطقة أقصى الشمال منذ سنة 2014. وأسفر ت نشاطات هذه الجماعة عن 20 ألف قتيل على الاقل و2 6 مليون لاجئ منذ 2009.

فى غضون ذلك قالت قوات الأمن اليوم الثلاثاء إن متشددين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام شنوا ثلاث هجمات في شمال الكاميرون في غضون 24 ساعة منها هجوم انتحاري تم إحباطه على مخيم لنازحين شردهم الصراع.
 
وتتخذ الجماعة الإسلامية المتشددة مقرا لها في شمال شرق نيجيريا لكنها تشن غارات متكررة في الكاميرون وتشاد والنيجر مما دفع الدول الأربع بالإضافة إلى بنين لتشكيل قوة مهام مشتركة قوامها عشرة آلاف جندي.
 
وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير هذا الشهر إن وتيرة الهجمات تراجعت في الأشهر القليلة الماضية رغم مقتل أكثر من 1500 شخص في الكاميرون في مثل هذه الهجمات.

 وكانت الهجمات تقع يوميا تقريبا لكنها تراجعت إلى ما بين ست وثماني هجمات شهريا.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, الكاميرون, بوكوحرم, هجوم


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