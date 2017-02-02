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الكان2017: قمة نارية تجمع الكاميرون بغانا


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 2 فبراير 2017 - 13:36



الكان2017: قمة نارية تجمع الكاميرون بغانا
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يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني مساء اليوم الخميس فى ملعب فرانسفيل، بالمربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى الغابون.

ويتصارع الفريقان على البطاقة الثانية إلى النهائي عقب خطف منتخب مصر البطاقة الأولى من أنياب بوركينافاسو بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.

ويرفع الفريقان، اللذان فاز كل منهما باللقب أربع مرات سابقة، شعار "لا مجال للخطأ" في ظل رغبة كل منهما في الوصول للمباراة النهائية والاقتراب خطوة مهمة على طريق استعادة اللقب الغائب عن كليهما منذ فترة طويلة.

ومع غياب اللقب القاري عن غانا منذ 35 عاما والكاميرون منذ 15 عاما، يتطلع كل من الفريقين إلى استغلال البطولة الحالية لاستعادة اللقب خاصة مع خروج أقوى المنافسين لهما خلال الأدوار الأولى من البطولة.

ورغم تأثر المنتخب الكاميروني بشكل واضح بغياب عدد من لاعبيه الكبار والأساسيين، بدا اعتماد الفريق بشكل كبير على النواحي الخططية بقيادة بروس إضافة إلى التألق الواضح لخط الدفاع وحارس لمرمى فابريس أوندوا الذي يمثل عنصر القوة الرئيسي للفريق في هذه النسخة.

ولهذا سيكون على المنتخب الغاني التحلي بالحذر أمام أسود الكاميرون رغم فارق الترشيحات لصالح المنتخب الغاني في هذه المواجهة بعد العروض الرائعة التي قدمها المنتخب الغاني على مدار البطولة حتى الآن.

ويضاعف من حاجة النجوم السوداء إلى الحذر في مباراة الغد أن منافسه حقق أكثر مما كان متوقعا منه في هذه النسخة التي خاضها بالعديد من العناصر غير الأساسية مما يعني أن أسود الكاميرون ستكون الأهدأ أعصابا في هذه المواجهة.
 


الكلمات المفتاحية : الكاميرون, غانا, كأس أفريقيا, كرة القدم


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