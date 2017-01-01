الكتلة البرلمانية لـ"تواصل" تدعو الموريتانيين إلى نصرة الأقصى





دعت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية "تواصل" مساء اليوم الخميس الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه وقواه الحية إلى الهبة لنصرة المسجد الأقصى، والمشاركة في كافة الأنشطة الداعمة لفلسطين وأهلها، "وخاصة المشاركة في مسيرة الجمعة التي دعت لها الفعاليات الوطنية المناهضة للاختراق الصهيوني".





واستنكرت الكتلة البرلمانية في بيان صحفي ما سمته "الصمت المريب من حكومات الدول العربية والإسلامية على هذا التصعيد الخطير تجاه أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين"، مطالبة بالوقوف إلى جانب قضية فلسطين العادلة و على رأسها القدس و الأقصى.





ودعت "الكتلة البرلمانية لحزب تواصل" منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لرفض الاعتداء على القدس والوقوف في وجه، مؤكدة تحيتها "للشعب الفلسطيني المرابط على الثغور، المدافع عن الحرمات، الذاب عن الحمى، على صموده أمام الاحتلال الصهيوني الغاصب".





ويشهد الحرم القدسي مواجهات ليلية يومية بين بعض الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي منذ تركيب الاحتلال أجهزة يقول إنها أمنية على مداخل المسجد الأقصى الأحد الماضي.

