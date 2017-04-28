الكشف عن متهم خامس في قضية "بي أم سي إي"

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الكشف عن متهم خامس في قضية "بي أم سي إي"


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أبريل 2017 - 23:59



الكشف عن متهم خامس في قضية "بي أم سي إي"
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أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشرطة الموريتانية وجود متهم خامس في قضية السطو المسلح على الوكالة التابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي".
 
وكان أربعة أشخاص قد اعتقلوا في القضية، واعترفوا خلال التحقيق معهم بالسطو على الوكالة البنكية، قبل أن يعودوا لينفوا اعترافاتهم اليوم الجمعة أمام وكيل الجمهورية.
 
وقد مثل هذا المتهم الخامس اليوم أمام النيابة العامة والتي تتهمه بأنه هو من باع الأسلحة للعصابة التي استخدمتها في السطو على الوكالة البنكية.
 
وقرر قاضي التحقيق أن يضع المتهم الخامس في القضية تحت المراقبة القضائية.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, تحقيقات, سرقة, شرطة
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