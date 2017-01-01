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الكهرباء والماء تتقدم مطالب المزارعين أمام عزيز


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 17 يوليوز 2017 - 13:44



الكهرباء والماء تتقدم مطالب المزارعين أمام عزيز

طالب نائب رئيس الاتحادية الوطنية للزراعة جا ادما عمر، بتسريع كهربة المناطق الزراعية في البلد وفك العزلة عن المناطق الزراعية ومواصلة تسهيل المحاور المائية ومواءمة عملية تسويق المنتوج والمواعيد الزراعية.

ودعا جا آداما اليوم الاثنين خلال إشراف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على إطلاق الحملة الزراعية من اركيز إلى إيجاد خط تمويل على مستوى صندوق الإيداع والتنمية، ودعم وتشجيع الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ومتابعة الجهود المبذولة في مكافحة الآفات الزراعية.
 
وعلى هامش افتتاح الحملة تفقد ولد عبد العزيز الذي وصل للركيز صباح اليوم معرض المنتوجات الزراعية والحيوانية، ومعرض منتجات البذور، كما استمع من القائمين على قطاع الزراعة إلى إيضاحات بخصوص واقع الزراعة والخطوات التي تم قطعها في هذا المجال.
 
ويضم المعرض أجنحة للتنويع الزراعي والقمح والأرز والمنتجات الحيوانية من ألبان وإنتاج التعاونيات النسوية في المجال الزراعي، إضافة إلى بعض الآليات والأدوات التي تخدم العملية الزراعية.
 
واستعرضت وزيرة الزراعة الأمينة بنت القطب ولد اممه خطوات  قطاعها منذ سنة 2009 في مجال الزراعة، كما تطرقت إلى ما وصفتها المنجزات التي تحققت في مجالات الزراعة المروية والزراعة المطرية، وفي ميدان التنويع الزراعي .
 
وقالت إن القطاع وضع مخططا ثلاثيا وقد أنجز من هذا المخطط برامج تنموية منها، برنامج استصلاح ثلاثة آلاف وخمسمائة هكتار في الجانب الشرقي من بحيرة الركيز، ومواصلة أشغال استصلاح وإعادة تأهيل المزارع المروية لفائدة التجمعات القروية, وإنجاز مشاريع عدة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
 
وأضافت الوزيرة أن جميع الإجراءات التي اتخذها قطاع الزراعة تمت بالتشارك والتشاور مع السلطات الإدارية وكافة الفاعلين وبمتابعة كل الأمور المتعلقة بالحملة الزراعية لضمان سيرها في أحسن الظروف، وفق تعبيرها.
 

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