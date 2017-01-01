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الكوت ديفوار: نساء "دوموردو" تنقذن مسجدها من صراع الرجال


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 6 يوليوز 2017 - 16:48



الكوت ديفوار: نساء "دوموردو" تنقذن مسجدها من صراع الرجال
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لم تعد أمريكا وأوربا استثناء فى إمامة النساء للمساجد، عدوى الإمامة رغم حرمتها دينيا، وصلت إلى أفريقيا وتحديدا فى دولة الكوت ديفوار، فبعد عام من إغلاق مسجد الفرقان الواقع بحي دومورود، بمدينة تومبيكي بادرت نساء الطائفة السنية إلى أخذ زمام الأمور، وخوض معركة إعادة فتح المسجد عنوة ورفع الآذان بصوت نسائي، بل وإمامة المصلين.
انتخابات دامية تغلق المسجد
كل الميادين والساحات  فى أفريقيا مسها ضرر الاقتتال الأعمى بين الأفارقة وعلى أبسط الأسباب، يشتد الصراع  إذا كانت المغانم سياسة أو اقتصادية، ومن كل ذلك عادة تسلم دور العبادة حيث يأوى الخائفون ، غيرأن  مواجهات دامية بمسجد الفرقان بمدينة تومبيكي، فى خضم انتخابات محلية على رئاسة جمعية المسلمين السنة بالكوت ديفوار خرقت قدسية المساجد، قبل أن تغلق السلطات المحلية  الجامع السنّي بالمدينة.
 في أغسطس 2014، انفجرت الأزمة بعد استعارة الحقل الديني بالمدينة إحدى صور الصراع السياسي فى أفريقيا، إمام المسجد ونائبه يتقتلان على قيادة الجمعية المحلية للمسلمين، رشح الإمام شخصا للرئاسة، وأيد النائب مرشحا آخر يدعى محمد الأمين سيسى، فاز سيسى، وانفجر حنق نجل الإمام معترضا على النتيجة، انسحب الإمام من الجمعية ليعزل من الإمامة، انقسم مسلمو المدينة إلى طائفتين بعد تأسيس الإمام المعزول جمعيته الخاصة، قبل أن يمنع وجماعته من ولوج المرافق التابعة للمسجد. تسير الجمعية محل الصراع شؤون المسجد وتملك إذاعة محلية، ومجموعة مدارس تتبعها.
بعد أشهر من الانتخابات أعادت سبحة الصراع كرتها من جديد، ففى الخامس عشر من مارس 2015، نشب صراع حاد بين الفريقين، نتجت عنه خسائر مادية كبيرة، و تكرّر الصراع عدّة مرات وبحدة تشتد ، أدت إلى تخريب مقر الجمعية والمرافق التابعة لها، ومضى عام لتسيل دماء المسلمين أثناء صلاة الجمعة فى 6 من مايو 2016، دون تدخل من السلطات المحلية، ليشب النزاع من جديد فى ثاني أيام رمضان وتحديدا يوم 7 من يونيو 2016 ويسقط عشرات الجرحى،  استدعت قوة النزاع هذه المرة تدخّل قوات الشرطة للحفاظ على الأمن العام وعودة الهدوء داخل الطائفة، قبل أن تغلق السلطات الإدارية المركب الإسلامي وتُشمّع أبواب جامع الفرقان.
 
الوساطات الفاشلة وتدخل النساء
عدة وساطات بين الفريقين باءت بالفشل، نتيجة تعنت بعض التابعين لكتلة الإمام سيديبي، وحتى بعد عودته إلى الجمعية وتقليده جميع المناصب التى كان يشغلها، غير أن إصراره  على عودة ابنه إلى المجمّع الدراسي، أفشل كل الوساطات،  لتحمله  أطراف الوساطة مسؤولية ما وقع من أحداث مأساوية بين مسلمى المدينة. قررت السلطات  تبعا لذلك الإستمرار فى تشميع أبواب المسجد .

وفى خضم هذه الأجواء المشحونة، احتلت مجموعة من النساء الموقع خرقا لقرار التشميع رافضات الصلاة فى أجواء الاحتقان بين جماعة المسجد، ونصّبن مؤذنة، وإمامة. أذنت دام جولي كامارا، وأمت المصليات جينابا كامارا . حاولت الشرطة تفريق النسوة وفشلت، قبل أن تنجح وساطة مدير الثقافة لجمعية المسلمين الإفواريين ميصامبا مبابا فى اتفاق الطرفين، لترفع  نساء الطائفة السنية الحصار عن مسجد الفرقان فى 25 من يونيو 2017 الموافق لعيد الفطر .

ولئن كانت أوروبا وأمريكا سبقتا أفريقيا إلى الإمامة، فثمة فرق واحد بين الإمامتين، الأولى فى إطار حرية الرأي والاعتقاد، أما الثانية على حرمتها، فتأتى وفقا للمجتهدات من نساء"دومورود" إنقاذا للمسجد والأرواح،  فهل تنجح القوة الناعمة فى إعادة دوام الود بين رجال الحي، إن لم يكن صلحا، فغيرة على مروءة أنقذتها النساء يوم أضاعها الرجال.
 
 


الكلمات المفتاحية : الصراع, الكوت ديفوار, المسجد, النساء
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