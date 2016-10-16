الكونجو الديمقراطية تؤجل انتخابات الرئاسة إلى 2018





اتفق الائتلاف الحاكم في جمهورية الكونجو الديمقراطية مع بعض الأحزاب السياسية الأخرى على تأجيل انتخابات كانت مقررة الشهر المقبل إلى شهر ابريل عام 2018، في خطوة يتوقع أن تثير غضب جماعات المعارضة التي تتهم الرئيس جوزيف كابيلا بمحاولة التشبث بالسلطة.







ولم تصدر الكتل المعارضة في الكونجو أي تعليق حتى الآن بهذا الخصوص ، لكنها دعت إلى إضراب عام الأربعاء القادم://0 لمطالبة كابيلا بالتنحي مع انتهاء فترته العام الحالي.







وقال حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية وهو أحد المشاركين في المحادثات إن الأحزاب اتفقت أمس السبت على بقاء كابيلا في السلطة حتى موعد الانتخابات.







لكن معظم جماعات المعارضة الأخرى قاطعت المفاوضات وقالت إنها ذريعة لإبقاء كابيلا في منصبه ، وسبق لتأجيل الانتخابات أن أثار موجة من الإحتجاجات .







ويتوقع على نطاق واسع أن يعين فيتال كاميرهي زعيم حزب الاتحاد من أجل الأمة الكونغولية في منصب رئيس الوزراء في إطار حكومة لتقاسم السلطة.

