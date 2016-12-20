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الكونجو: دعوات لرحيل الرئيس المنتهية ولايته


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 09:20



الكونجو: دعوات لرحيل الرئيس المنتهية ولايته
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ناشد زعيم المعارضة في جمهورية الكونجو الديمقراطية "إتيان تشيسيكيدي" مواطني بلاده، بعدم الاعتراف بالسلطة غير القانونية، وغير الشرعية للرئيس جوزيف كابيلا، ومقاومة انقلابه سلميا


جاءت دعوة "تشيسيكيدي" في تسجيل مصور بث على يوتيوب "ناشد فيه الشعب الكونجولي، إلى مقاومة الرئيس جوزيف كابيلا سلميا، بعد أن بقي في السلطة اليوم الثلاثاء رغم انتهاء تفويضه الدستوري.


ويواجه كابيلا تحديا كبيرا منذ أن تولى السلطة عقب اغتيال والده في 2001، حيث يتهمه نشطاء المعارضة بمحاولة التمسك بالسلطة، من خلال ترك مدة ولايته تنتهي دون انتخابات متوقعة لاختيار من يخلفه حتى 2018.


وسمعت في العاصمة الكونكولية كينشاسا، اليوم الثلاثاء، أصوات إطلاق نار في عدة مناطق، كما أطلق متظاهرون في عده أحياء من كينشاسا،الصفارات في إشارة إلى أن وقت رحيل "كابيلا" قد حان.


واعتقل عشرات المحتجين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أغلبهم في مدينة جوما بشرق البلاد وفق ما ذكرته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان.


وحجبت السلطات أغلب وسائل التواصل الاجتماعي، وحظرت الاحتجاجات في كينشاسا، وأثارت تلك الإجراءات مخاوف من اندلاع مزيد من العنف في بلد عانى من حرب واضطرابات بشكل شبه متواصل خلال عقدين من الزمن منذ سقوط موبوتو سيسي سيكو.


وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بإمكانية بقاء جوزيف كابيلا في الحكم لحين إجراء الانتخابات، ونادرا ما تحدث كابيلا الذي خلف والده في السلطة، عن انتهاء مأموريته، لكن حلفاءه يقولون إن الانتخابات تأجلت بسبب مشكلات لوجستية ومالية.



الكلمات المفتاحية : الكونغو, رئيس, معارضة


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