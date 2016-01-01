الكونغو: إصابات فى احتجاج على تعديل الدستور



فرقت شرطة الكونغو الديمقراطية صباح اليوم السبت مظاهرات بالعاصمة كنشاسا، دعت إليها المعارضة الكونغولية احتجاجا على تغيير الدستور.



وكانت السلطات الكونغولية رفضت، أمس الجمعة، الترخيص للمظاهرة مما أدى إلى سخط المعارضة التي تجمع جماهيرها بشارع التعليم في وسط العاصمة مطالبين الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا مغادرة السلطة قبل 19 ديسمبر، تاريخ انتهاء ولايته الدستورية الثانية.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصار المعارضة مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين عناصر الشرطة ومجموعة من المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات بين أنصار المعارضة.



وكانت السلطات الكونغولية قد حظرت المظاهرات ذات البعد السياسي في الأماكن العامة منذ الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الكونغولية سبتمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 50 شخصا.

