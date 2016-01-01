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الكونغو: استقالة رئيس الوزراء لفتح الباب أمام المعارضة


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 14 نونبر 2016 - 15:30



الكونغو: استقالة رئيس الوزراء لفتح الباب أمام المعارضة
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قدم رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية "أوغستن ماتاتا بونيو"، اليوم الإثنين استقالته من منصبه، وذلك تمهيدا للسماح بتعيين رئيس الحكومة من المعارضة، تطبيقا للاتفاق السياسي الذي توصلت إليه أطراف الأزمة في الكونغو.
 
ويقضي الاتفاق المبرم الشهر الماضي، بإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في شهر نوفمبر الجاري إلى 2018، وتعيين رئيس وزراء من المعارضة إلى جانب تكيل حكومة وطنية.
 
وأكد ماتا بونيو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الرئاسة في كنشاشا عاصمة الكونغولية أن استقالته جاءت بناء على طلب من رئيس الكونغو جوزيف كابيلا الحريص على تطبيق مخرجات الحوار، على حد تعبيره.
 
وكانت أحزاب معارضة المنضوية تحت ائتلاف "تجمع قوى التغيير" قطعت الحوار الذي دعا إليه كابيلا، ورعاه الاتحاد الافريقي، واصفة الحوار بأنه مجرد "مناورة" يحاول من خلالها الرئيس إلى تمديد فترته الرئاسية، والترشح لمأمورية ثالثة يحظرها الدستور.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الكونغو


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