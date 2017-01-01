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الكونغو الديمقراطية: مصرع 40 شخصاً في انزلاق للتربة


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 18 غشت 2017 - 10:15



الكونغو الديمقراطية: مصرع 40 شخصاً في انزلاق للتربة
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أعلنت مصادر رسمية بجمهورية الكونغو الديموقراطية، مقتل 40 شخصا في انزلاق للتربة ضرب قرية للصيادين على الضفة الغربية من بحيرة ألبرت في ايتوري (شمال شرق) البلاد.
 
وقالت المصادر ذاتها إن أمطارا غزيرة تسببت في انجراف التربة مساء الأربعاء الماضي، ما تسبب في تضرر مخيم للصيادين على مقربة من بحيرة ألبرت.
 
وقال موجيسا امبوجمو عضو أحد جمعيات المجتمع المدني، إن الانهيار الطيني وقع في قرية قريبة من بحيرة ألبرت بعد أمطار غزيرة استمرت طوال الليل.
 
وأفادت مصادر من مستشفى توشيما الذي يعالج فيه ضحايا هذا الانجراف أن المئات لا يزالون تحت الأنقاض فيما تم نقل بعض الناجين إلى أقرب مستشفى.
 
ويعد الصيد في بحيرة لبير أحد أبرز الأنشطة الاقتصادية في منطقة ايتوري القريبة من الحدود الأوغندية.
 


الكلمات المفتاحية : أمطار, الكونغو, كارثة
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