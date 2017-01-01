الكونغو برازافيل: استقالة الحكومة وسط أزمة اقتصادية



أعلن رئيس الحكومة في الكونغو برازافيل، أمس الخميس، تقديم استقالته مع أعضاء حكومته، عقب أيام من إعلان دينيس ساسو نجيسو رئيس الجمهورية، نيته تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع المشاكل الاقتصادية للبلاد.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن رئيس الوزراء الكونغولي كليمنت موامبا قدم استقالة حكومته للرئيس نجيسو، أول أمس الأربعاء، دون الكشف عن موعد تشكيل الحكومة الجديدة.



وكان الرئيس نجيسو قد أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده بسبب تراجع أسعار النفط منذ 2014، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكونغولي بصورة كبيرة.



وأدى تراجع أسعار النفط إلى زيادة الدين العام للكونغو وانخفاض عائداتها من الصادرات، وأثار تساؤلات بشأن مدى قدرتها على سداد مدفوعات الكوبون لسندات دولية قيمتها 363 مليون دولار.

