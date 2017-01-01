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الكونغو تعلن القضاء رسميا على وباء الإيبولا


صحراء ميديا + وكالات
السبت 1 يوليوز 2017 - 10:47



الكونغو تعلن القضاء رسميا على وباء الإيبولا
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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا نهاية تفش وباء إيبولا اليوم السبت بعد مرور 42 يوما دون تسجيل حالة إصابة جديدة.
 
وقال وزير الصحة أولي إيلونجا في بيان إن تفشي المرض في الغابات النائية في شمال شرق الكونجو أودى بحياة أربعة من الأشخاص الثمانية المصابين.
 وتعد هذه ثامن واقعة مسجلة لتفشي المرض في البلاد التي اكتشف فيها للمرة الأولى عام 1976.
 
وأضاف إيلونجا "أعلن في هذا اليوم..عند منتصف الليل..نهاية الحمى النزفية لفيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية".
 
وأقرت سلطات الصحة الكونجولية استخدام لقاح تجريبي جديد لكنها رفضت في نهاية الأمر نشره بسبب نطاق التفشي المحدود والتحديات اللوجيستية.
 
وجاء أحدث تفش بعد عام من نهاية أكثر نوبات المرض فتكا في غرب أفريقيا والتي أودت بحياة أكثر من 11300 شخص وأصابت نحو 28600 شخص عندما اجتاح قبل عامين غينيا وسيراليون وليبيريا وأحدث قلقا في أنحاء العالم.
 


الكلمات المفتاحية : الإيبولا, غرب أفريقيا, وباء
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