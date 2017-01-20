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الكونغو تفاجئ حامل اللقب، وتعتلي الصدارة‎


انواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 18:41



الكونغو تفاجئ حامل اللقب، وتعتلي الصدارة‎
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واصل المنتخب الكونغولي لكرة القدم انطلاقته الجيدة ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالغابون إثر تعادله 2 / 2 مع نظيره المنتخب الإيفواري، حامل اللقب، اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.
 
وتقدم المنتخب الكونغولي بهدف سجله نيكسنيس كيبانو في الدقيقة العاشرة، وتعادل المنتخب الإيفواري عن طريق ويلفريد بوني في الدقيقة 25 ثم أضاف المنتخب الكونغولي الهدف الثاني عن طريق جونيو كالونجي في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الكونغولي 2 / 1.
 
وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الإيفواري التعادل عن طريق سيري دي في الدقيقة 67 لتنتهي المباراة بالتعادل 2 / 2.
 
وبهذا التعادل، رفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، كما رفع المنتخب الإيفواري رصيده إلى نقطتين، مؤقتا أيضا.
 
وكان المنتخب الكونغولي قد فاز في مباراته الأولى على المغرب 1 / صفر ، فيما تعادل المنتخب الإيفواري مع نظيره التوغولي سلبيا، في الجولة الأولى من البطولة.


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