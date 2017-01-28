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الكونغو: جالية موريتانيا تطالب بخط مباشر مع نواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 28 يناير 2017 - 10:18



الكونغو: جالية موريتانيا تطالب بخط مباشر مع نواكشوط
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طالبت الجالية الموريتانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتنظيم رحلات مباشرة تربط بين نواكشوط وبرازافيل من طرف شركة "الموريتانية للطيران".

جاء ذلك خلال لقاء جمع مكتب الجالية اليوم السبت، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يزور برازافيل حالياً للمشاركة في قمة للجنة الاتحاد الأفريقي عالية المستوى حول ليبيا.
 
وقدم مكتب الجالية خلال لقاء الرئيس عدة مطالب تتعلق جميعها بأوضاع الجالية الموريتانية في الكونغو والتي تعد من أهم الجاليات في أفريقيا.
 
ومن أبرز المطالب التي تقدم بها مكتب الجالية إلى الرئيس؛ فتح مكتب للحالة المدنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة لفتح خط مباشر بين نواكشوط وبرازافيل يكون تابعاً لشركة "الموريتانية للطيران".
 
وتم خلال اللقاء استعراض أوضاع الجالية في هذا البلد الإفريقي وأبرز مطالبها ورؤية أفرادها لحل أهم المشاكل المطروحة عليها؛ فيما جرت المقابلة بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه والقنصل العام لموريتانيا في الكونغو أحمد المختار بوسيف.
 


الكلمات المفتاحية : الكونغو, جالية, مطالب


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