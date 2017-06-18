الكونغو: دعوة للتحقيق في مذابح بحق المدنيين





قالت الولايات المتحدة إنها تلقت تقارير من داخل جمهورية الكونجو الديمقراطية تفيد باركاب بعض الجنود مذابح وجرائم أخري في منطقة كاساي الوسطى.





وحسب ما أفاد بيان صادر عن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي فإن"التقارير عن حملة قتل واغتصاب نساء وأطفال تقوم بها حكومة الكونجو يجب أن تدفع لاتخاذ إجراء"





مؤكدة ضرورة "فتح تحقيق في هذه المزاعم وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية".





وأضافت هيلي "آن الأوان لكي يتخذ مجلس حقوق الإنسان إجراء حاسما ويبدأ تحقيقا مستقلا في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونجو الديمقراطية وهذه هي المهمة الأساسية للمجلس".





وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا الاسبوع الماضي إلى فتح تحقيق دولي في مذابح وجرائم أخرى ارتكبت في منطقة كاساي حيث تم العثور على 42 مقبرة جماعية على الأقل.





وكشفت الأمم المتحدة في وقت سابق عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من مليون من ديارهم وسط الكونجو منذ بدأ الصراع بين الحكومة وبعض الميليشيات المحلية شهر أغسطس الماضي.