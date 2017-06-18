الكونغو: دعوة للتحقيق في مذابح بحق المدنيين

جالية "أزواد" بالسعودية تطلب تطبيق اتفاق الجزائر

وزير خارجية إيران يزور موريتانيا والجزائر وتونس

المغرب: 7 مغاربة من بين ضحايا حريق برج لندن

الوطنية للتعليم العالي تثمن التعاطي مع مطالب الأساتذة

مجلس الأمن يدين الهجوم على موكب ولد الشيخ احمد باليمن

دول الساحل تطالب الأمم المتحدة بدعم قوة عسكرية في المنطقة

مقتل 12عسكريا ماليا في هجوم على معسكر شمالي البلاد

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : هكذا ترى جالية #أزواد في السعودية السلام في #مالي https://t.co/a3UiRrtuWV
الاحد 18 يونيو - 00:07
Sahara Media Agency : #إيران والبحث عن موطء قدم في شمال أفريقيا https://t.co/grugMJ20GC
الاحد 18 يونيو - 00:06
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

الكونغو: دعوة للتحقيق في مذابح بحق المدنيين


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 18 يونيو 2017 - 01:02



الكونغو: دعوة للتحقيق في مذابح بحق المدنيين
مواضيع ذات صلة

 

قالت الولايات المتحدة إنها تلقت تقارير من داخل جمهورية الكونجو الديمقراطية تفيد باركاب بعض الجنود مذابح وجرائم أخري في منطقة كاساي الوسطى.


وحسب ما أفاد بيان صادر عن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي فإن"التقارير عن حملة قتل واغتصاب نساء وأطفال تقوم بها حكومة الكونجو يجب أن تدفع لاتخاذ إجراء"


مؤكدة ضرورة "فتح تحقيق في هذه المزاعم وتحمل المسؤولين عنها المسؤولية".


وأضافت هيلي "آن الأوان لكي يتخذ مجلس حقوق الإنسان إجراء حاسما ويبدأ تحقيقا مستقلا في انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية الكونجو الديمقراطية وهذه هي المهمة الأساسية للمجلس".


وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا الاسبوع الماضي إلى فتح تحقيق دولي في مذابح وجرائم أخرى ارتكبت في منطقة كاساي حيث تم العثور على 42 مقبرة جماعية على الأقل.


وكشفت الأمم المتحدة في وقت سابق عن مقتل مئات الأشخاص ونزوح أكثر من مليون من ديارهم وسط الكونجو منذ بدأ الصراع بين الحكومة وبعض الميليشيات المحلية شهر أغسطس الماضي.


الكلمات المفتاحية : الكونغو, جرائم, مدنيين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة