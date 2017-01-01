الكونغو: صعوبة في إجراء الانتخابات في الوقت المحدد





قال رئيس مفوضية الانتخابات في الكونغو الديمقراطية كورنيلي نانجا إنه من غير الممكن تنظيم الانتخابات الرئاسية بحلول نهاية العام الجاري.





جاء ذلك في تصريح لكورنيلي نانجا, اليوم السبت, من العاصمة الفرنسية باريس, نقلته عنه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.





وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان "يخالف" الاتفاق السياسي مع المعارضة الكونغولية التي اتهمت الرئيس جوزيف كابيلا بالتمسك بالسلطة.





وأوضح نانجا, أن أي قرار بخصوص إرجاء الجدول الزمني الانتخابي سيتم تقييمه مع المجلس الوطني والمجتمع المدني والجماعات الأخرى المنخرطة في الاتفاق السياسي.





وكانت الاحتجاجات الدامية في الكونكو قد دفعت الحكومة والمعارضة نحو إبرام اتفاق يدعو إلى إجراء الاقتراع هذا العام دون ترشح كابيلا.

