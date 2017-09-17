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الكونغو: مطالب أممية بالتحقيق في مقتل 37 لاجئا بورونديا


وكالات
الاحد 17 سبتمبر 2017 - 11:38



الكونغو: مطالب أممية بالتحقيق في مقتل 37 لاجئا بورونديا
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طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل في مقتل 37 لاجئا بورونديا وإصابة 117 أخرين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت قوة الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية, حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم الأحد إن جنديا كونغوليا واحدا قد قتل خلال احتجاج اللاجئيين البورونديين على ترحيل 4 من زملائهم إلى بلادهم.

من جانبها أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية, أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم هم أعضاء في جماعة مسلحة وكانوا قد اقتحموا مكتب وكالة الاستخبارات الوطنية.

يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية تعد موطنا لألاف اللاجئين البورونديين, حيث فر عشرات الآلاف من العنف السياسي الذي شهدته بلادهم عام 2015 عندما ترشح الرئيس "بيير نكورونزيزا" لتولي ولاية رئاسية ثالثة كان متنازعا عليها وسط احتجاجات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الاف أخرين.


الكلمات المفتاحية : الكونغو, بوروندي, جيش
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