الكونغو: 4 قتلى بسبب الأمطار وإعلان "الطوارئ"



لقي أربعة أشخاص حتفهم في الكونغو، أمس الأربعاء، جراء فيضانات مطرية تسببت في تشريد الآلاف، وفق ما أكدته الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة كينشاسا.



وخلفت الأمطار التي تهاطلت بقوة خسائر مادية كبيرة في منشئات الدولة، فيما أعلنت الحكومة الكونغولية في العاصمة كينشاسا حالة الطوارئ، مشيرة إلى أن الاحتياطات اللازمة تم اتخاذها لتقديم العون للمتضررين من الفيضانات.



وأدت الفيضانات إلى أغلاق الطريق الرابط بين العاصمة ومدينة ماتادي، على بعد 365 كيلومترا غرب البلاد، وهو ما تسبب في توقف عدد من الشاحنات كبيرة في أماكن مختلفة من الطريق.



وقال تيودور لوكاكاو، رئيس أعمال فرقة المتيورولوجيا في المعهد العالي للفنون التقنية، إن الخسائر المادية في كينشاسا مرتبطة بقدم شبكة مجاري العاصمة.



وأوضح أن الدراسات التي أعدت على مستوى منظمته أظهرت أن معدل الأمطار في كينشاسا كانت في حدود 1400 مم وأصبحت في ارتفاع حتى وصلت في العام الماضي 1700 مم.

