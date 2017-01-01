الكونفدرالية العامة تتهم بالحكومة بالتدخل فى العمل النقابي



نددت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم الأربعاء بما أسمته تدخل الحكومة والحزب الحاكم فى الشؤون الداخلية للنقابات ، بعد حصولهم على معلومات تفيد باستقبال الوزير الأول يحي ولد حدمين العديد من أطر وموظفي التهذيب الوطني الأعضاء في المنظمات النقابية، و أعطيت لهم تعليمات صارمة بالانضمام لاتحاد العمال الموريتانيين وتعزيز صفوفه.



وقالت النقابة فى بيان لها إن مكتب الوزير الأول تحول إلي مركز لممارسة الضغوط والترهيب ، بعد تدخلاته فى الشأن القابي ، عقب اقرار تنظيم الانتخابات المحددة للتمثيلية النقابية في

البلد، في إطار اتفاق أبرم بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة ومنظمة العمل الدولية



واتهمت النقابة الحكومة بالتحيز بشكل لافت وغير مسبوق في تاريخ الحركة النقابية الموريتانية، حيث قام حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بانشاء لجان إشراف جهوية عهد إليها بتجنيد الأساتذة العاملين في مختلف الإدارات الجهوية للتهذيب الوطني والقيام بحملات الضغط والابتزاز على جميع أسلاك التعليم، وفق البيان

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وفي سياق آخر، أشارت النقابة إلى أنه لوحظ إطلاق حملة في مختلف القطاعات الوزارية تستهدف إرغام جميع وكلاء الدولة للتوافد على الدوائر الانتخابية بغية التسجيل في إطارمراجعة السجل الانتخابي الجارية حاليا، حسب تعبير البيان

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واتهمت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا الحكومة بانتهاك اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و98، المتعلقة على التوالي بالحرية النقابية وحرية تكوين الجمعيات والحق في التفاوض والتنظيم

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وتوجهت الكونفدرالية نداء عاجلا إلى جميع عمال وعاملات البلد من أجل العمل على صون كرامتهم وحريتهم والوقوف بحزم ضد جميع محاولات التجنيد لأغراض غير مهنية من قبل السلطات العمومية، على حد تعبيرهم

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وقالت النقابة إنها تحتفظ بحقها في الملاحقة القضائية للضالعين في الحالات المذكورة أعلاه أمام المحاكم الوطنية والدولية المختصة.