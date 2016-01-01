الكونكو: مقتل طفل وإصابة 32 من القوات الأممية لحفظ السلام





لقي طفل مصرعه وأصيب 32 جنديا هنديا من قوات حفظ السلام في جمهورية الكونكو الديمقراطية، بعد أن ضرب انفجار الجنود أثناء ممارستهم الرياضة صباحا في حي كيشيرو غربي مدينة جوما.





ولم يتسن على الفور معرفة سبب الانفجار، غير أن بعض السكان المحليين قالوا إن الضحايا قد يكون عددهم أكثر مما أعلن عنه حتى الآن.





وقالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن الانفجار الذي ضرب جوما ـ عاصمة محافظة شمال كيفوـ تسبب في مقتل الطفل وإصابة الجنود، لافتة إلى أن سبب التفجير ما يزال مجهولا حتى الآن





ويعمل نحو 18 ألف جندي ضمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام، في هذا البلد الإفريقي الذي سقط فيه ملايين القتلى خلال صراعات مسلحة بين عامي 1996 و2003

