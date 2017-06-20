الكويت تمول مشروعاً لتوفير الكهرباء في موريتانيا



صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية قرض وقتها الحكومة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، شهر أبريل الماضي من أجل تمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية بموريتانيا، لتوفير التيار الكهربائي.



وبحسب ما أعلن عنه فإن الاتفاقية تصل قيمتها إلى 11 مليار وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، وهو ما قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، إنه سيساهم في توفير التيار الكهربائي لسكان القرى والمدن المحاذية لنهر السنغال.



وقال الوزير في حديثه أمام النواب إن الاتفاقية ستمكن من مد حوالي 595 كيلومتر من الخطوط ذات الجهد المتوسط (33 ك.ف) على شكل حلقة من ثلاثة مقاطع: سيليبابي-كيهيدي، كيهيدي-كوري، كوري-سيليبابي.



كما يشمل المشروع شبكات التوزيع ذات الجهد المنخفض (400 فولت) للقرى التي يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة، هذا بالإضافة إلى توفير الدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع.



وأشار الوزير إلى أن القرض الكويتي سيتم تسديده على مدى 20 سنة، بعد فترة سماح تصل 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 1.5 في المائة سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

