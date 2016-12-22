وزارة الخارجية تعزي في وفاة السفير المغربي بنواكشوط

ملتقى حول نتائح التعداد العام للسكان والمساكن 2013

تونس : تفكيك خلية "إرهابية" تضم فتيات

موريتانيا: قانون يجرم العنف القائم على النوع

مجلس الشيوخ يصادق على اقتناء طائرة "بوينغ" جديدة

موريتانيا تؤكد نجاحها في التصدي لوباء "الإيبولا"

نواب الجمعية الوطنية يناقشون ميزانية غرفتهم

اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في
Sahara Media Agency : ملتقى حول نتائح التعداد العام للسكان والمساكن 2013 https://t.co/fONPpNOJUu
الخميس 22 ديسمبر - 19:10
Sahara Media Agency : تونس : تفكيك خلية "إرهابية" تضم فتيات https://t.co/EVaBMMadrt
الخميس 22 ديسمبر - 18:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 22 ديسمبر 2016 - 13:00



اللجنة الأفريقية تشيد بجهد موريتانيا الحقوقي
مواضيع ذات صلة

أشادت بعثة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في إطار حل ملف الإرث الإنساني، والقضاء على العبودية ومخلفات الاسترقاق، منوهة بالإرادة البينة للشركاء الفنيين والماليين، وتنظيمات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة.
 
ووجهت البعثة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس بنواكشوط، نداء إلى تنظيمات المجتمع المدني، من أجل تسيير مؤسسي، وتنظيمي، والتحلي بالمهنية في العمل، كما وجهت نداء إلى الشركاء الماليين لمواصلة دعمهم لجهود الحكومة، والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني.
 
وقالت المفوضة "سوياتا مايغا"، نائبة رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، رئيسة البعثة الحالية، إن هذه المهمة تدخل في إطار متابعة مهمة قيم بها عام 2010 والتي كانت تستهدف تطوير الميثاق الإفريقي، والأدوات القانونية الأخرى الإقليمية، والعالمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها موريتانيا.
 
 موضحة أن البعثة لاحظت التعزيز التدريجي للإطار التشريعي والقانوني، المتعلق بحقوق الإنسان بشكل عام، وبشكل خاص، ما يتعلق بحقوق المرأة والقاصرين المتنازعين مع القانون، وإنشاء سجون جديدة وكذا مراكز الدمج للقاصرين.
 
والتقت البعثة التي بدأت زيارتها لموريتانيا منتصف الشهر الجاري، بممثلي منظومة الأمم المتحدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية حول الوقاية من التعذيب، والمبادرة حول شفافية الصناعات الاستخراجية، ووكالة التضامن، ونقيب السلك الوطني للمحاميين وتنظيمات المجتمع المدني.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, بعثة, حقوق الإنسان


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة