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Sahara Media Agency : وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري https://t.co/9CG3aJTLMm
الثلاثاء 13 ديسمبر - 13:46
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | وزيرة موريتانية تنبهر بتجربة مستشفى مصري https://t.co/vgjvs5kUW5وزيرة-موريتانية-تنبهر-بتجربة-مستشفى-م… https://t.co/zaee56wDEO
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اللجنة الانتخابية: طعن جامي لن يغير أي شيء


دكار - صحراء ميديا
الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 11:37



اللجنة الانتخابية: طعن جامي لن يغير أي شيء
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قال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في غامبيا آليه مومار انجي، إن الرئيس المنتهية ولايته يحي جامي "لا يملك أي أساس شرعي" للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها يوم 01 ديسمبر الجاري لصالح مرشح المعارضة أداما بارو.
 
وأوضح رئيس اللجنة أن هذه الانتخابات "عكست آمال الشعب الغامبي في الحصول على قيادة سياسية جديدة"، مؤكداً أن "محاولة جامي الاعتراض على استكمال الاستطلاع لن تغير حقيقة أنه خسر".
 
وكان جامى قد أقر سريعا بهزيمته أمام بارو بعد الانتخابات التي جرت في الأول من الشهر الحالي، لكنه عاد وطعن في النتائج يوم الجمعة في إجراء لاقى انتقادات دولية.
 
في غضون ذلك أعلن زعماء دول غرب أفريقيا أمس الاثنين عن استعدادهم للسفر إلى غامبيا في مسعى لحمل جامي على قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الجاري.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, جامي, غامبيا


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