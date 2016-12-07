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الماء والكهرباء يتصدران مطالب عمدة الرياض أمام الرئيس


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 7 ديسمبر 2016 - 12:26



الماء والكهرباء يتصدران مطالب عمدة الرياض أمام الرئيس
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طالب عمدة الرياض الشيخ ولد معط بتعميم شبكة المياه والكهرباء، وتوفير قطع أرضية واستصلاحها لأغراض الزراعة، إضافة إلى تعبيد الشبكة الطرقية وإعادة تشغيل مركز سويسرا الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة له خلال حفل تشدين المنشأة لتحسين سلالات الإبل الذي أطلقه الرئيس ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء في ولاية نواكشوط الجنوبية.

وأضاف العمدة أن تدشين الرئيس الموريتاني لهذا المشروع يعد مؤشرا واضحا " في صدق إرادته في الدفع بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة"، وفق تعبيره.

وثمن ولد معط الانجازات التي قال إنها تحققت في عهد ولد عبد العزيز وشملت مختلف المجالات، مشير إلى ترقية التنمية الحيوانية التي جاءت من خلال استحداث أول قطاع وزاري للبيطرة في موريتانيا، على حد وصفه.


الكلمات المفتاحية : الرياض, العمدة, الكهرباء, عزيز


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