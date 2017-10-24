المبعوث الأممي إلى الصحراء يختتم جولته من نواكشوط



أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، اليوم الثلاثاء في نواكشوط مباحثات مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز.



وتأتى هذه المباحثات في اطار جولته الاولى للمنطقة، وجرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد احمد ازيد بيه ومدير ديوان رئيس الجمهورية احمد ولد باهيه و ديفيد شواك المستشار السياسي للمبعوث الاممي.



وتعد نواكشوط، آخر محطة لكوهلر في أول جولة له للمنطقة منذ تعيينه مبعوثا شخصيا من قبل الامين العام الاممي انطونيو غوتيريش في 8 اغسطس الماضي، خلفا لكريستوفر روس.



وزار هورست كوهلر المملكة المغربية، ومخيمات تيندوف، والجزائر ، وسيقدم المبعوث الأممي تقريره لمجلس الامن الدولي حول نتائج زيارته في غضون 6 أشهر.

