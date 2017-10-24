المبعوث الأممي إلى الصحراء يختتم جولته من نواكشوط

المغرب: الملك يقيل عددا من الوزراء بسبب سوء التسيير

موريتانيا: تنسيقية المعارضة تحدد معالم نضالها المستقبلي

السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار

اختطاف طاقم سفينة شحن ألمانية قبالة سواحل نيجيريا

الشرطة السنغالية: الشخص المعتقل في روصو ليس "إرهابيا"

موريتانيا توقع اتفاقية مع الصين لتشييد مجمع صحي

غامبيا: حملة تطالب بمحاكمة الرئيس السابق "جامي"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | السعودية تطلق مشروع "نيوم" بنصف ترليون دولار https://t.co/vgjvs5kUW5السعودية-تطلق-مشروع-نيوم-بنصف-ترل… https://t.co/5FdkH63IGT
الثلاثاء 24 أكتوبر - 16:04
Sahara Media Agency : Gambie : vaste campagne pour réclamer un procès de l’ancien président Yaya Djamé https://t.co/p43JFYMoxG
الثلاثاء 24 أكتوبر - 15:38
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

المبعوث الأممي إلى الصحراء يختتم جولته من نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 - 20:15



المبعوث الأممي إلى الصحراء يختتم جولته من نواكشوط
مواضيع ذات صلة

أجرى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر، اليوم الثلاثاء في نواكشوط مباحثات مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز.

وتأتى هذه المباحثات في اطار جولته الاولى للمنطقة، وجرت بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني اسلكو ولد احمد ازيد بيه ومدير ديوان رئيس الجمهورية احمد ولد باهيه و ديفيد شواك المستشار السياسي للمبعوث الاممي.

وتعد نواكشوط، آخر محطة لكوهلر في أول جولة له للمنطقة منذ تعيينه مبعوثا شخصيا من قبل الامين العام الاممي انطونيو غوتيريش في 8 اغسطس الماضي، خلفا لكريستوفر روس.

 وزار هورست كوهلر المملكة المغربية، ومخيمات تيندوف، والجزائر ، وسيقدم المبعوث الأممي تقريره لمجلس الامن الدولي حول نتائج زيارته في غضون 6 أشهر.
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الصحراء, عزيز, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة