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المبعوث الأممي يشدد على ضرورة حل سلمي في اليمن


صحراءميديا + وكالات
الثلاثاء 30 ماي 2017 - 19:10



المبعوث الأممي يشدد على ضرورة حل سلمي في اليمن
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أكّد المبعوث لأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، على ضرورة "التوصّل إلى حلّ سلمي ينهي الأزمة في اليمن"، داعياً جهات النزاع إلى "تقديم تنازلات من أجل احلال السلام".

وأضاف ولد الشيخ أحمد في كلمته له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، خصصت لمناقشة الوضع في اليمن "إن تواصل القتال يؤدي لانتشار أوسع للسلاح والألغام الأرضية، لافتاً إلى "أنّهم استطاعوا منع عمليّة عسكريّة في الحديدة"

وأشار المبعوث الأممي إلى أن نحو خمسمائة حالة وفاة تم تسجيلها في اليمن بسبب الكوليرا، وتم الاشتباه بإصابة الآلاف بنفس المرض.

وشدّد ولد الشيخ أحمد، على أنّ "تراجع الخدمات الصحيّة بشكل كبير ساهم في انتشار مرض الكوليرا في البلاد".

ويبحث مجلس الأمن الدولي اليوم عدة مواضيع من أهمها، جهود ولد الشيخ خلال الأسابيع القليلة الماضية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات، فيما سيسلط رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،  ستيفن أوبراينالضوء على الوضع الإنساني في اليمن بشكل عام، بما في ذلك انتشار وباء  الكوليرا.



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