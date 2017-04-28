المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة



أحالت الشرطة القضائية بتفرغ زينه، اليوم الجمعة، المتهمين الأربعة في قضية السطو المسلح على البنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، إلى النيابة العامة.



وتأتي هذه الإحالة بعد اعتقال المتهم الرابع في إحدى قرى ولاية اترارزه، جنوبي موريتانيا، مساء أمس الخميس بعد ثلاثة أسابيع من الملاحقة.



وتعرض المتهم الرابع لتحقيقات متواصلة ليل الخميس/الجمعة حتى اكتمل ملفه والتحق برفاقه الثلاثة لتتم إحالتهم معاً إلى النيابة.



وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا يوم الجمعة الماضي، بعد عملية أمنية معقدة، وتم ضبط 20 مليون أوقية بحوزتهم من أصل 29 مليون استولوا عليها في البنك.



وقد هزت عملية السطو على البنك مطلع شهر أبريل الجاري، الرأي العام المحلي، خاصة وأنها شهدت استخدام سلاح رشاش ومسدس، وذلك لأول مرة في البلاد.

