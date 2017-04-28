المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة

لجنة الانتخابات في تقرير سري: لسنا جاهزين

جدل في الجزائر حول إغلاق الحدود مع النيجر

مجلس النواب في ألمانيا يحظر ارتداء النقاب

أجندة بأهم الأحداث المتوقعة اليوم الجمعة

مدير سوق السمك ينفي "توقيفه" لدى الشرطة

التنقيب عن المعادن يهيمن على اجتماع الحكومة

حكومة موريتانيا: لم نتراجع في حرية الصحافة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | لجنة الانتخابات في تقرير سري: لسنا جاهزين https://t.co/vgjvs5kUW5لجنة-الانتخابات-في-تقرير-سري-لسنا-جا… https://t.co/o1nLpDhWCt
الجمعة 28 أبريل - 12:47
Sahara Media Agency : هذا ما قالته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في تقرير سري بعثته إلى الحكومة https://t.co/eziAveMcQH
الجمعة 28 أبريل - 12:47
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أبريل 2017 - 10:57



المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة
مواضيع ذات صلة

أحالت الشرطة القضائية بتفرغ زينه، اليوم الجمعة، المتهمين الأربعة في قضية السطو المسلح على البنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، إلى النيابة العامة.
 
وتأتي هذه الإحالة بعد اعتقال المتهم الرابع في إحدى قرى ولاية اترارزه، جنوبي موريتانيا، مساء أمس الخميس بعد ثلاثة أسابيع من الملاحقة.
 
وتعرض المتهم الرابع لتحقيقات متواصلة ليل الخميس/الجمعة حتى اكتمل ملفه والتحق برفاقه الثلاثة لتتم إحالتهم معاً إلى النيابة.
 
وكان المتهمون الثلاثة قد اعتقلوا يوم الجمعة الماضي، بعد عملية أمنية معقدة، وتم ضبط 20 مليون أوقية بحوزتهم من أصل 29 مليون استولوا عليها في البنك.
 
وقد هزت عملية السطو على البنك مطلع شهر أبريل الجاري، الرأي العام المحلي، خاصة وأنها شهدت استخدام سلاح رشاش ومسدس، وذلك لأول مرة في البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, سرقة, سطو, شرطة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة