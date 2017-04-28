المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة



نفى المتهمون في قضية السطو على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، اليوم الجمعة، جميع التهم الموجهة إليهم.



وجاء هذا النفي عندما مثل المتهمون الأربعة أمام وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وفق ما أفادت به مصادر "صحراء ميديا".



وقالت هذه المصادر إن المتهمين نفوا أن يكونوا قد قاموا بأي عملية سطو مسلح على الوكالة البنكية المذكورة، رغم اعترافهم بذلك في التحقيقات التي أجرتها معهم الشرطة القضائية.



وكان المتهمون قد أعادوا تمثيل عملية السطو على البنك يوم الأحد الماضي، بحضور وكيل الجمهورية، ودونت اعترافاتهم في محاضر التحقيق.



ولكن المتهمين في مثولهم اليوم أمام النيابة العامة، قالوا إن الشرطة أرغمتهم على الاعتراف لتكتب اعترافاتهم في محاضر التحقيق.

