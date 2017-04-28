المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة

لجنة الانتخابات في تقرير سري: لسنا جاهزين

جدل في الجزائر حول إغلاق الحدود مع النيجر

مجلس النواب في ألمانيا يحظر ارتداء النقاب

أجندة بأهم الأحداث المتوقعة اليوم الجمعة

مدير سوق السمك ينفي "توقيفه" لدى الشرطة

التنقيب عن المعادن يهيمن على اجتماع الحكومة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : اعتقل الرابع وأحيلوا جميعهم إلى النيابة العامة https://t.co/t3WUtPA6KD
الجمعة 28 أبريل - 13:35
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المتهمون في قضية "بي أم سي إي" أمام النيابة https://t.co/vgjvs5kUW5المتهمون-في-قضية-بي-أم-سي-إي-أمام-… https://t.co/GZzOuePOoo
الجمعة 28 أبريل - 13:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 28 أبريل 2017 - 14:44



المتهمون في قضية "بي أم سي إي" ينفون التهمة
مواضيع ذات صلة

نفى المتهمون في قضية السطو على وكالة تابعة للبنك الموريتاني للتجارة الدولية "بي أم سي إي"، اليوم الجمعة، جميع التهم الموجهة إليهم.
 
وجاء هذا النفي عندما مثل المتهمون الأربعة أمام وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، وفق ما أفادت به مصادر "صحراء ميديا".
 
وقالت هذه المصادر إن المتهمين نفوا أن يكونوا قد قاموا بأي عملية سطو مسلح على الوكالة البنكية المذكورة، رغم اعترافهم بذلك في التحقيقات التي أجرتها معهم الشرطة القضائية.
 
وكان المتهمون قد أعادوا تمثيل عملية السطو على البنك يوم الأحد الماضي، بحضور وكيل الجمهورية، ودونت اعترافاتهم في محاضر التحقيق.
 
ولكن المتهمين في مثولهم اليوم أمام النيابة العامة، قالوا إن الشرطة أرغمتهم على الاعتراف لتكتب اعترافاتهم في محاضر التحقيق.
 


الكلمات المفتاحية : بنك, سرقة, سطو, شرطة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة