المجاعة تهدد النازحين فى أربع دول بشرق أفريقيا



دعت المنظمة الدولية للهجرة، المجتمع الدولي، إلى جمع 60 مليون دولار لمساعدة النازحين والمجتمعات المضيفة في أربعة من أكثر البلدان تضررا من الجفاف في العالم، وهي إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والصومال.



وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها الجمعة، أن منطقة شرق إفريقيا (في إشارة للبلدان الأربعة) تشهد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.



وأضاف البيان أن "احتباس الأمطار منذ عام 2016، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي إضافة إلى تزايد أعداد النازحين داخل وعبر الحدود في تلك البلدان.



ويبلغ عدد الأشخاص الذين هم في حاجة ماسة للتدخل الإنساني، بمنطقة شرق إفريقيا، نحو 16 مليون شخص حتى مايو 2017.



وسبق لمنظمات أممية أن حذرت الأممية من تفاقم الوضع الإنساني في دول شرق إفريقيا وخاصة بالصومال، منذرة بتحول الوضع إلى كارثة إنسانية ما لم تتدخل الجهات الإنسانية للحد من أزمة الجفاف، وتخفيف معاناة المتضررين، الذين يقدر أعدادهم بنحو 6 مليون صومالي معظمهم نساء وأطفال.

