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المجلس الأعلى للشباب يكرم رياضيين موريتانيين


انواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 17 سبتمبر 2017 - 15:41



المجلس الأعلى للشباب يكرم رياضيين موريتانيين
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كرم المجلس الأعلى للشباب الليلة البارحة في نواكشوط الرياضيين الموريتانيين الشباب الذين حققوا انجازات دولية خلال العام2017.

وشمل التكريم تشكيلة المنتخب الموريتاني للمحليين وطاقمها الفني والإداري بعد تأهلها للمرة الثانية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحلين 2018.

وكرم المجلس المنتخب الموريتاني للكرة الحديدية بعد تـأهله لكأس العالم 2018 ،والأبطال الدوليين للمنتخب الوطني للجيدو بعد إحرازهم لميداليات ذهبية وفضية وبرونزية سنة 2017، بالإضافة إلى المنتخب الوطني لرياضة الجيجيتسو.

وزير الشباب والرياضة الموريتاني محمد ولد جبريل تعهد خلال حفل التكريم بدعم قطاعه، للمنتخبات التي تتحمل مسؤولية تمثيل البلاد في المنافسات الجهوية والقارية والدولية.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحي ولد الطالب إبراهيم إن "تنظيم هذا الحفل جاء لتشجيع كل الرياضات التي تميزت بحصد ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية والوصول إلى بطولات قارية ودولية ".


الكلمات المفتاحية : المجلس الأعلى للشباب, تكريم, رياضة
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