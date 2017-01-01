المجلس الأعلى للشباب يكون صحفيين حول المحتوى الرقمي





بدأ المجلس الأعلى للشباب اليوم الثلاثاء دورة تكوينية لصالح عدد من الصحفيين العاملين في بعض وسائل الإعلام العمومية والمستقلة حول تسيير المحتوى الرقمي.





وحسب ما أعلن عنه المجلس فإن الدورة التكوينية تأتي في إطار تطوير معارف المشاركين في صناعة المحتويات الرقمية للمؤسسات الاعلامية العاملين بها.





وقال رئيس لجنة التعليم والتكنولوجيا والابتكار بالمجلس محمد المختار ولد حسني إن هذا التكوين يستهدف عددا من الصحفيين حول تسيير المحتوى الرقمي من اجل رفع خبرات الصحفيين.





وأضاف محمد المختار أن "التطور الذي عرفته موريتانيا في السنوات الأخيرة في المجال الرقمي والبنى التحية الخاصة به، تجلي في ارتفاع نسبة الولوج للمحتوى الرقمي من 5%، إلى 33%".





وبدأ المجلس الأعلى للشباب منذ العام الماضي أنشطته بشكل رسمي، متعهداً بتنظيم دورات تكوينية وأنشطة متنوعة لصالح الشباب الموريتاني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية.

