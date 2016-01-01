المجلس الأعلى للشباب يمدد التسجيل لجمعيته العامة



أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل الشباب الموريتاني في استمارة نيل عضوية جمعيته العامة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



وقال المجلس في إيجاز صحفي أنه "بناء على الطلبات المتزايدة من الشباب، وخاصة في الداخل، ونظراً للإقبال الجيد على التسجيل في استمارة الجمعية العامة، فإن المجلس الأعلى للشباب يعلن عن تمديد استمارة التسجيل حتى غاية 31 ديسمبر 2016".



وكان المجلس قد أعلن يوم الثلاثاء 01 نوفمبر الجاري، فتح باب التسجيل لمدة شهر كامل (01 نوفمبر – 01 ديسمبر) في استمارة لنيل عضوية الجمعة العامة، ثاني هيئة في المجلس بعد المكتب التنفيذي.



ومن المنتظر أن يتم اختيار 3 شباب من كل ولاية لعضوية الجمعية العامة، فيما أكد المجلس أنه يفتح باب الترشح أمام جميع الشباب الموريتاني "مهما كانت توجهاته السياسية"، في السن من 15 إلى 35 سنة.



في غضون ذلك أطلق المجلس الأعلى للشباب حملته التحسيسية المرافقة للتسجيل في جمعيته العامة، إذ أقام مهرجاناً شبابياً في ولايات نواكشوط الثلاث يوم الجمعة الماضي، وأكد في إيجازه الصحفي أن الحملة التحسيسية ستتواصل في جميع ولايات الداخل خلال شهر ديسمبر المقبل.



ويعد المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية تأسست أبريل 2015، وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، فيما تتكون من مكتب تنفيذي يضم 14 عضواً من ضمنهم رئيس معين بمرسوم رئاسي، وجمعية عمومية تضم ممثلين من جميع ولايات الوطن.

