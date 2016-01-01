عزيز يحث على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين

عزيز يستفسر عن مستويات التلاميذ في "شنقيط"

المجلس الأعلى للشباب يمدد التسجيل لجمعيته العامة

نادي تفرغ زينة يفوز بكأس السوبر الموريتاني

"تواصل" يكشف موقفه من تعديل الدستور وتغيير العلم

خاصية مثيرة فى فايسبوك يجهلها كثيرون

نيجيريا: الجيش يقتل 30 مسلحا من بوكوحرام

صومالي يثير الرعب فى جامعة أوهايو بأمريكا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : عزيز يستفسر عن مستويات التلاميذ في "شنقيط" https://t.co/JJ8bMx9pcZ
الثلاثاء 29 نونبر - 11:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عزيز يستفسر عن مستويات التلاميذ في "شنقيط" https://t.co/vgjvs5kUW5عزيز-يستفسر-عن-مستويات-التلاميذ-في-شنقيط_a32615.html
الثلاثاء 29 نونبر - 11:22
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

المجلس الأعلى للشباب يمدد التسجيل لجمعيته العامة


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 29 نونبر 2016 - 09:35



المجلس الأعلى للشباب يمدد التسجيل لجمعيته العامة
مواضيع ذات صلة

أعلن المجلس الأعلى للشباب، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تسجيل الشباب الموريتاني في استمارة نيل عضوية جمعيته العامة، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
 
وقال المجلس في إيجاز صحفي أنه "بناء على الطلبات المتزايدة من الشباب، وخاصة في الداخل، ونظراً للإقبال الجيد على التسجيل في استمارة الجمعية العامة، فإن المجلس الأعلى للشباب يعلن عن تمديد استمارة التسجيل حتى غاية 31 ديسمبر 2016".
 
وكان المجلس قد أعلن يوم الثلاثاء 01 نوفمبر الجاري، فتح باب التسجيل لمدة شهر كامل (01 نوفمبر – 01 ديسمبر) في استمارة لنيل عضوية الجمعة العامة، ثاني هيئة في المجلس بعد المكتب التنفيذي.
 
ومن المنتظر أن يتم اختيار 3 شباب من كل ولاية لعضوية الجمعية العامة، فيما أكد المجلس أنه يفتح باب الترشح أمام جميع الشباب الموريتاني "مهما كانت توجهاته السياسية"، في السن من 15 إلى 35 سنة.
 
في غضون ذلك أطلق المجلس الأعلى للشباب حملته التحسيسية المرافقة للتسجيل في جمعيته العامة، إذ أقام مهرجاناً شبابياً في ولايات نواكشوط الثلاث يوم الجمعة الماضي، وأكد في إيجازه الصحفي أن الحملة التحسيسية ستتواصل في جميع ولايات الداخل خلال شهر ديسمبر المقبل.
 
ويعد المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية تأسست أبريل 2015، وتتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، فيما تتكون من مكتب تنفيذي يضم 14 عضواً من ضمنهم رئيس معين بمرسوم رئاسي، وجمعية عمومية تضم ممثلين من جميع ولايات الوطن.
 


الكلمات المفتاحية : الشباب, المجلس الأعلى


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة